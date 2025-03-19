https://ria.ru/20250319/tramp-2005857662.html
Трамп рассказал, сколько длился разговор с Путиным
Трамп рассказал, сколько длился разговор с Путиным - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп рассказал, сколько длился разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News в среду, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным продлился почти два часа. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T02:10:00+03:00
2025-03-19T02:10:00+03:00
2025-03-19T02:25:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News в среду, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным продлился почти два часа."Звонок прошел замечательно, он продлился почти два часа", - заявил Трамп.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Трамп рассказал, сколько длился разговор с Путиным
Трамп заявил, что разговор с Путиным длился почти два часа