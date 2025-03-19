https://ria.ru/20250319/tramp-2005857662.html

Трамп рассказал, сколько длился разговор с Путиным

Трамп рассказал, сколько длился разговор с Путиным - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп рассказал, сколько длился разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News в среду, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным продлился почти два часа. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:10:00+03:00

2025-03-19T02:10:00+03:00

2025-03-19T02:25:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News в среду, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным продлился почти два часа."Звонок прошел замечательно, он продлился почти два часа", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире