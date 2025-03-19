https://ria.ru/20250319/toljatti-2005931661.html

В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников

В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников - РИА Новости, 19.03.2025

В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников

Следователи возбудили дело о хулиганстве после появления информации об избиении девочки школьниками в Тольятти, сообщается в Telegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:13:00+03:00

2025-03-19T12:13:00+03:00

2025-03-19T12:22:00+03:00

происшествия

тольятти

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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело о хулиганстве после появления информации об избиении девочки школьниками в Тольятти, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области. Ранее в ряде местных Telegram-каналов были размещены видеоролики, на которых девочка-подросток опустила сверстницу лицом в песок и ударила ногой. Затем к пострадавшей подошли подростки и начали ее пинать. В публикациях не уточняется, что стало причиной конфликта. "По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. Следователи добавили, что установили всех участников конфликта. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20241117/samara-1984284045.html

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происшествия, тольятти, россия, самарская область