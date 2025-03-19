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В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников - РИА Новости, 19.03.2025
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12:13 19.03.2025 (обновлено: 12:22 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/toljatti-2005931661.html
В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников
В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников - РИА Новости, 19.03.2025
В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников
Следователи возбудили дело о хулиганстве после появления информации об избиении девочки школьниками в Тольятти, сообщается в Telegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:13:00+03:00
2025-03-19T12:22:00+03:00
происшествия
тольятти
россия
самарская область
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело о хулиганстве после появления информации об избиении девочки школьниками в Тольятти, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области. Ранее в ряде местных Telegram-каналов были размещены видеоролики, на которых девочка-подросток опустила сверстницу лицом в песок и ударила ногой. Затем к пострадавшей подошли подростки и начали ее пинать. В публикациях не уточняется, что стало причиной конфликта. "По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. Следователи добавили, что установили всех участников конфликта. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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происшествия, тольятти, россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область
В Тольятти возбудили дело после избиения девочки толпой школьников

СК возбудил дело после сообщений об избиении девочки в Тольятти школьниками

© СоцсетиКадр видео избиения несовершеннолетней в Тольятти
Кадр видео избиения несовершеннолетней в Тольятти - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Соцсети
Кадр видео избиения несовершеннолетней в Тольятти
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело о хулиганстве после появления информации об избиении девочки школьниками в Тольятти, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области.
Ранее в ряде местных Telegram-каналов были размещены видеоролики, на которых девочка-подросток опустила сверстницу лицом в песок и ударила ногой. Затем к пострадавшей подошли подростки и начали ее пинать. В публикациях не уточняется, что стало причиной конфликта.
"По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
Следователи добавили, что установили всех участников конфликта. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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