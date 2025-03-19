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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 19.03.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 250... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:06:00+03:00
2025-03-19T13:06:00+03:00
2025-03-19T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 250 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, боевая бронированная машина, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"