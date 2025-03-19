https://ria.ru/20250319/svo-2005940980.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 19.03.2025

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 250... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:06:00+03:00

2025-03-19T13:06:00+03:00

2025-03-19T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 250 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, боевая бронированная машина, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность