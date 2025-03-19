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В Курской области раненный дроном священник помог эвакуировать 70 человек - РИА Новости, 19.03.2025
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11:33 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/svjaschennik-2005916673.html
В Курской области раненный дроном священник помог эвакуировать 70 человек
В Курской области раненный дроном священник помог эвакуировать 70 человек - РИА Новости, 19.03.2025
В Курской области раненный дроном священник помог эвакуировать 70 человек
Священник Курской епархии, раненный при атаке дрона ВСУ, и насельник Горнальского мужского монастыря помогали эвакуировать 70 человек из Суджанского района,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:33:00+03:00
2025-03-19T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
московский патриархат
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Священник Курской епархии, раненный при атаке дрона ВСУ, и насельник Горнальского мужского монастыря помогали эвакуировать 70 человек из Суджанского района, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Ранее в СК РФ сообщили, что 18 марта в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью двух БПЛА сбросили взрывные устройства на частный жилой сектор, где проживают мирные жители. Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения, среди них священник Курской епархии, который, несмотря на рану, помогал эвакуировать людей. "После освобождения российскими военными г. Суджи и части Курской области священники военного отдела Курской епархии иерей Игорь Васюков и иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, варварски разрушенного в результате нападения ВСУ, с группой волонтеров региона вывезли из оккупации 70 человек. Группа, куда входил иеромонах Мелетий (Пестунов), подверглась нападению вражеского FPV дрона. В результате получили ранения волонтеры и сам отец Мелетий, но он продолжал оказывать помощь раненым вплоть до передачи их медикам", - говорится в сообщении. В синодальном отделе отметили, что иеромонах Мелетий после того, как в августе 2024 года монастырь был разбит ВСУ, продолжает свое служение. "Он окормляет российских военных и спасает мирных жителей", - добавили в отделе. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
https://ria.ru/20250319/rada-2005914278.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html
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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, московский патриархат, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Московский Патриархат, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области раненный дроном священник помог эвакуировать 70 человек

В Курской области раненный священник и монах помогли эвакуировать 70 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Суджи
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Эвакуация мирных жителей из Суджи
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Священник Курской епархии, раненный при атаке дрона ВСУ, и насельник Горнальского мужского монастыря помогали эвакуировать 70 человек из Суджанского района, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Ранее в СК РФ сообщили, что 18 марта в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью двух БПЛА сбросили взрывные устройства на частный жилой сектор, где проживают мирные жители. Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения, среди них священник Курской епархии, который, несмотря на рану, помогал эвакуировать людей.
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"После освобождения российскими военными г. Суджи и части Курской области священники военного отдела Курской епархии иерей Игорь Васюков и иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, варварски разрушенного в результате нападения ВСУ, с группой волонтеров региона вывезли из оккупации 70 человек. Группа, куда входил иеромонах Мелетий (Пестунов), подверглась нападению вражеского FPV дрона. В результате получили ранения волонтеры и сам отец Мелетий, но он продолжал оказывать помощь раненым вплоть до передачи их медикам", - говорится в сообщении.
В синодальном отделе отметили, что иеромонах Мелетий после того, как в августе 2024 года монастырь был разбит ВСУ, продолжает свое служение. "Он окормляет российских военных и спасает мирных жителей", - добавили в отделе.
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Соцотдел РПЦ: пострадавших в Курской области принимают в Коренной пустыни
8 августа 2024, 23:58
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМосковский ПатриархатСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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