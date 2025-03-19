В Курской области раненный дроном священник помог эвакуировать 70 человек
В Курской области раненный священник и монах помогли эвакуировать 70 человек
Эвакуация мирных жителей из Суджи
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Священник Курской епархии, раненный при атаке дрона ВСУ, и насельник Горнальского мужского монастыря помогали эвакуировать 70 человек из Суджанского района, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Ранее в СК РФ сообщили, что 18 марта в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью двух БПЛА сбросили взрывные устройства на частный жилой сектор, где проживают мирные жители. Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения, среди них священник Курской епархии, который, несмотря на рану, помогал эвакуировать людей.
"После освобождения российскими военными г. Суджи и части Курской области священники военного отдела Курской епархии иерей Игорь Васюков и иеромонах Мелетий (Пестунов), насельник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, варварски разрушенного в результате нападения ВСУ, с группой волонтеров региона вывезли из оккупации 70 человек. Группа, куда входил иеромонах Мелетий (Пестунов), подверглась нападению вражеского FPV дрона. В результате получили ранения волонтеры и сам отец Мелетий, но он продолжал оказывать помощь раненым вплоть до передачи их медикам", - говорится в сообщении.
В синодальном отделе отметили, что иеромонах Мелетий после того, как в августе 2024 года монастырь был разбит ВСУ, продолжает свое служение. "Он окормляет российских военных и спасает мирных жителей", - добавили в отделе.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области