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Россельхознадзор назвал "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата - РИА Новости, 19.03.2025
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12:55 19.03.2025 (обновлено: 12:56 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/svetofor-2005938316.html
Россельхознадзор назвал "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата
Россельхознадзор назвал "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата - РИА Новости, 19.03.2025
Россельхознадзор назвал "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата
Многочисленные несоответствия в товарах, реализуемых в магазинах сети "Светофор" в РФ, подтверждают предположение Россельхознадзора, что они являются площадкой... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:55:00+03:00
2025-03-19T12:56:00+03:00
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Многочисленные несоответствия в товарах, реализуемых в магазинах сети "Светофор" в РФ, подтверждают предположение Россельхознадзора, что они являются площадкой для сбыта фальсификата, говорится в сообщении ведомства. "Территориальными управлениями Россельхознадзора продолжается мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор". Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети "Светофор" являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции", - говорится в сообщении. Там также отметили, что результаты лабораторных исследований о случаях фальсификации молочной продукции направляются службой в ФНС России для доначисления налога на добавленную стоимость с 10% - налоговой ставки при реализации молока и молокопродуктов - до 20% на товары с добавлением растительных жиров. Кроме того, в феврале и марте 2025 года года в магазинах "Светофор" в ряде регионов страны зафиксированы оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости. Основными нарушениями в составе продукции названы следующие: растительные жиры в сливочном масле, фальсификация жирами немолочного происхождения в различной продукции, антибиотики и другие несоответствия в мясном фарше. "Небезопасная продукция под контролем территориальных управлений утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований… В настоящее время в ряде регионов на основании выявленных нарушений в торговых точках сети "Светофор" проводятся согласованные с прокуратурой проверки", - заключили в службе.
https://ria.ru/20250317/vkusvill-2005558323.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Россельхознадзор назвал "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата

Россельхознадзор назвал магазины "Светофор" площадкой для продажи фальсификата

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина у магазина "Светофор"
Женщина у магазина Светофор - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина у магазина "Светофор". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Многочисленные несоответствия в товарах, реализуемых в магазинах сети "Светофор" в РФ, подтверждают предположение Россельхознадзора, что они являются площадкой для сбыта фальсификата, говорится в сообщении ведомства.
"Территориальными управлениями Россельхознадзора продолжается мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор". Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети "Светофор" являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции", - говорится в сообщении.
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Там также отметили, что результаты лабораторных исследований о случаях фальсификации молочной продукции направляются службой в ФНС России для доначисления налога на добавленную стоимость с 10% - налоговой ставки при реализации молока и молокопродуктов - до 20% на товары с добавлением растительных жиров.
Кроме того, в феврале и марте 2025 года года в магазинах "Светофор" в ряде регионов страны зафиксированы оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости. Основными нарушениями в составе продукции названы следующие: растительные жиры в сливочном масле, фальсификация жирами немолочного происхождения в различной продукции, антибиотики и другие несоответствия в мясном фарше.
"Небезопасная продукция под контролем территориальных управлений утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований… В настоящее время в ряде регионов на основании выявленных нарушений в торговых точках сети "Светофор" проводятся согласованные с прокуратурой проверки", - заключили в службе.
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Происшествия
 
 
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