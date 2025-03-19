https://ria.ru/20250319/svetofor-2005938316.html

Россельхознадзор назвал "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата

Россельхознадзор назвал "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата - РИА Новости, 19.03.2025

Россельхознадзор назвал "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата

Многочисленные несоответствия в товарах, реализуемых в магазинах сети "Светофор" в РФ, подтверждают предположение Россельхознадзора, что они являются площадкой... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:55:00+03:00

2025-03-19T12:55:00+03:00

2025-03-19T12:56:00+03:00

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Многочисленные несоответствия в товарах, реализуемых в магазинах сети "Светофор" в РФ, подтверждают предположение Россельхознадзора, что они являются площадкой для сбыта фальсификата, говорится в сообщении ведомства. "Территориальными управлениями Россельхознадзора продолжается мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор". Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети "Светофор" являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции", - говорится в сообщении. Там также отметили, что результаты лабораторных исследований о случаях фальсификации молочной продукции направляются службой в ФНС России для доначисления налога на добавленную стоимость с 10% - налоговой ставки при реализации молока и молокопродуктов - до 20% на товары с добавлением растительных жиров. Кроме того, в феврале и марте 2025 года года в магазинах "Светофор" в ряде регионов страны зафиксированы оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости. Основными нарушениями в составе продукции названы следующие: растительные жиры в сливочном масле, фальсификация жирами немолочного происхождения в различной продукции, антибиотики и другие несоответствия в мясном фарше. "Небезопасная продукция под контролем территориальных управлений утилизирована, возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований… В настоящее время в ряде регионов на основании выявленных нарушений в торговых точках сети "Светофор" проводятся согласованные с прокуратурой проверки", - заключили в службе.

https://ria.ru/20250317/vkusvill-2005558323.html

https://ria.ru/20250205/molochka-1997505994.html

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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия