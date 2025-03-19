https://ria.ru/20250319/sudzha-2005996221.html

Жительница Суджи дважды спаслась от украинской ракеты

Жительница Суджи дважды спаслась от украинской ракеты - РИА Новости, 19.03.2025

Жительница Суджи дважды спаслась от украинской ракеты

Жительница Суджи Елена Викторовна рассказала РИА Новости, как в дни оккупации ей приходилось прятаться в сливной яме, потому что дом разрушила украинская... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:46:00+03:00

2025-03-19T15:46:00+03:00

2025-03-19T15:49:00+03:00

спецоперация

курская область

суджа

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мар - РИА Новости. Жительница Суджи Елена Викторовна рассказала РИА Новости, как в дни оккупации ей приходилось прятаться в сливной яме, потому что дом разрушила украинская ракета. "Ели яблоки. Вот и все. Сделали сливную яму, чтобы вода стекала, там и сидели. Спустились туда по лестнице... Не хочу вспоминать, что ели. Ничего не ели. Третьего января копали картошку, которая мерзлая была. Есть хотелось, вот и все. И мы не одни были такие", - сказала она. По словам женщины, ее дом был разрушен украинской ракетой. "Упала ракета... Мы выскочили, нас волной выкинуло с хаты. Потом нас соседка через огород забрала, мы у нее побыли. Через две недели дом сгорел - попала еще одна ракета. И после по подвалам, четыре-пять подвалов прошли", - вспоминает она.

https://ria.ru/20250312/vsu-2004638093.html

курская область

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спецоперация, курская область, суджа