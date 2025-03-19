https://ria.ru/20250319/sud-2005997146.html

Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского

Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского - РИА Новости, 19.03.2025

Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского

Березовский городской суд Свердловской области удовлетворил иск победившей на выборах мэра Березовского Юлии Маслаковой к депутатам местной думы и отменил их... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:51:00+03:00

2025-03-19T15:51:00+03:00

2025-03-19T15:55:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области удовлетворил иск победившей на выборах мэра Березовского Юлии Маслаковой к депутатам местной думы и отменил их результаты, сообщает пресс-служба инстанции. На первом заседании 27 февраля перерыв объявили для разрешения вопроса об объединении данного административного дела с делом по исковому заявлению депутата гордумы Михаила Киндрася о признании незаконным решения о выборе Маслаковой главой городского округа. Позднее в суде пояснили, что иски объединили. "Административные иски Маслаковой Юлии Олеговны, Киндрася Михаила Николаевича – удовлетворены. Признать незаконным решение думы Березовского муниципального округа от 30 января №253 "Об избрании главы Березовского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса", – говорится в сообщении. Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она не появилась. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова". После инцидента с выборами дума Березовского сообщила, что изменит порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Так, комиссия будет представлять на рассмотрение думы всех кандидатов, прошедших во второй этап, а исключение составят те, в отношении которых принято "решение о непредставлении". Однако позднее в аппарате подчеркнули, что вопрос об изменении процедуры избрания мэра сняли с повестки для "более детальной проработки". Как писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой – руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов, отмечал Писцов. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Писцов.

https://ria.ru/20250311/arest-2004206043.html

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