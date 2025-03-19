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Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского - РИА Новости, 19.03.2025
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15:51 19.03.2025 (обновлено: 15:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/sud-2005997146.html
Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского
Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского - РИА Новости, 19.03.2025
Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского
Березовский городской суд Свердловской области удовлетворил иск победившей на выборах мэра Березовского Юлии Маслаковой к депутатам местной думы и отменил их... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:51:00+03:00
2025-03-19T15:55:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области удовлетворил иск победившей на выборах мэра Березовского Юлии Маслаковой к депутатам местной думы и отменил их результаты, сообщает пресс-служба инстанции. На первом заседании 27 февраля перерыв объявили для разрешения вопроса об объединении данного административного дела с делом по исковому заявлению депутата гордумы Михаила Киндрася о признании незаконным решения о выборе Маслаковой главой городского округа. Позднее в суде пояснили, что иски объединили. "Административные иски Маслаковой Юлии Олеговны, Киндрася Михаила Николаевича – удовлетворены. Признать незаконным решение думы Березовского муниципального округа от 30 января №253 "Об избрании главы Березовского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса", – говорится в сообщении. Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она не появилась. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова". После инцидента с выборами дума Березовского сообщила, что изменит порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Так, комиссия будет представлять на рассмотрение думы всех кандидатов, прошедших во второй этап, а исключение составят те, в отношении которых принято "решение о непредставлении". Однако позднее в аппарате подчеркнули, что вопрос об изменении процедуры избрания мэра сняли с повестки для "более детальной проработки". Как писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой – руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов, отмечал Писцов. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Писцов.
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свердловская область, екатеринбург, общество, политика
Свердловская область, Екатеринбург, Общество, Политика
Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского

Суд удовлетворил иск Маслаковой и отменил результаты выборов мэра Березовского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области удовлетворил иск победившей на выборах мэра Березовского Юлии Маслаковой к депутатам местной думы и отменил их результаты, сообщает пресс-служба инстанции.
На первом заседании 27 февраля перерыв объявили для разрешения вопроса об объединении данного административного дела с делом по исковому заявлению депутата гордумы Михаила Киндрася о признании незаконным решения о выборе Маслаковой главой городского округа. Позднее в суде пояснили, что иски объединили.
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"Административные иски Маслаковой Юлии Олеговны, Киндрася Михаила Николаевича – удовлетворены. Признать незаконным решение думы Березовского муниципального округа от 30 января №253 "Об избрании главы Березовского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса", – говорится в сообщении.
Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она не появилась. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова".
После инцидента с выборами дума Березовского сообщила, что изменит порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Так, комиссия будет представлять на рассмотрение думы всех кандидатов, прошедших во второй этап, а исключение составят те, в отношении которых принято "решение о непредставлении". Однако позднее в аппарате подчеркнули, что вопрос об изменении процедуры избрания мэра сняли с повестки для "более детальной проработки".
Как писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой – руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов, отмечал Писцов.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Писцов.
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