https://ria.ru/20250319/strategiya-2006078336.html

В парламенте Финляндии назвали недостатки новой оборонной стратегии ЕС

В парламенте Финляндии назвали недостатки новой оборонной стратегии ЕС - РИА Новости, 19.03.2025

В парламенте Финляндии назвали недостатки новой оборонной стратегии ЕС

Второй заместитель председателя Большого комитета парламента Финляндии Миапетра Кумпула-Натри обратила внимание на недостатки новой оборонной стратегии ЕС до... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T22:11:00+03:00

2025-03-19T22:11:00+03:00

2025-03-19T22:11:00+03:00

в мире

европа

финляндия

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8f5d70e1d7a60b2c15c7ea12359968b.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Второй заместитель председателя Большого комитета парламента Финляндии Миапетра Кумпула-Натри обратила внимание на недостатки новой оборонной стратегии ЕС до 2030 года, отметив нехватку конкретики и возможные проблемы с финансированием. В среду Европейская комиссия представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. "В ней пока не хватает конкретики, и, возможно, денег тоже (будет не хватать - ред.). Готовность действовать немедленно пока не так велика, как ожидалось... Думаю, это чувство срочности... еще не охватило всех европейских комиссаров и страны (Европы - ред.)", - заявила Кумпула-Натри, её слова приводит телерадиовещатель Yle. По словам Кумпула-Натри, новая оборонная стратегия ЕС основана на сценарии, в рамках которого Европе стоит подготовиться к более нестабильному будущему. Комментируя принятый документ, председатель Большого комитета финского парламента Хейкки Аутто в свою очередь отметил, что стратегию утвердили во времена, когда Европа испытывает "серьезный дефицит обороноспособности".

https://ria.ru/20250226/finljandija-2001740452.html

европа

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, финляндия, украина, евросоюз