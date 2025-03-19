В парламенте Финляндии назвали недостатки новой оборонной стратегии ЕС
Финский депутат Кумпула-Натри: в новой оборонной стратегии ЕС нет конкретики
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Второй заместитель председателя Большого комитета парламента Финляндии Миапетра Кумпула-Натри обратила внимание на недостатки новой оборонной стратегии ЕС до 2030 года, отметив нехватку конкретики и возможные проблемы с финансированием.
В среду Европейская комиссия представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
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"В ней пока не хватает конкретики, и, возможно, денег тоже (будет не хватать - ред.). Готовность действовать немедленно пока не так велика, как ожидалось... Думаю, это чувство срочности... еще не охватило всех европейских комиссаров и страны (Европы - ред.)", - заявила Кумпула-Натри, её слова приводит телерадиовещатель Yle.
По словам Кумпула-Натри, новая оборонная стратегия ЕС основана на сценарии, в рамках которого Европе стоит подготовиться к более нестабильному будущему.
Комментируя принятый документ, председатель Большого комитета финского парламента Хейкки Аутто в свою очередь отметил, что стратегию утвердили во времена, когда Европа испытывает "серьезный дефицит обороноспособности".
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