https://ria.ru/20250319/sssr-2005987274.html
Краснов оценил ущерб от преступлений нацистов в СССР
Краснов оценил ущерб от преступлений нацистов в СССР - РИА Новости, 19.03.2025
Краснов оценил ущерб от преступлений нацистов в СССР
Доказанный в судах ущерб, нанесенный регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 127 триллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:00:00+03:00
2025-03-19T15:00:00+03:00
2025-03-19T15:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
россия
германия
игорь краснов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Доказанный в судах ущерб, нанесенный регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 127 триллионов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "В рамках проекта "Без срока давности" на основании архивных документов и материалов уголовных дел судами уже в 28 регионах злодеяния, совершенные палачами из нацистской Германии и стран-союзников, признаны военными преступлениями против человечности и геноцидом. Установленный размер ущерба превысил 127 триллиона рублей", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ Краснов пообещал продолжить эту работу, чтобы "никто и никогда не посмел предать забвению подвиг народов СССР, а также бесчеловечность виновных в гибели десятков миллионов людей".
https://ria.ru/20250314/genotsid-2004969654.html
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ссср, россия, германия, игорь краснов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Россия, Германия, Игорь Краснов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Краснов оценил ущерб от преступлений нацистов в СССР
Краснов: ущерб от преступлений нацистов в СССР превысил 127 трлн рублей