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СМИ: в США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта
СМИ: в США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта - РИА Новости, 19.03.2025
СМИ: в США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта
США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, они затронут импортные товары на триллионы долларов - WP со ссылкой на источники РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:08:00+03:00
2025-03-19T14:08:00+03:00
2025-03-19T14:08:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, они затронут импортные товары на триллионы долларов - WP со ссылкой на источники
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
СМИ: в США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта
WP: в США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля