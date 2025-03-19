https://ria.ru/20250319/ssha-2005966260.html

СМИ: в США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта

СМИ: в США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта - РИА Новости, 19.03.2025

СМИ: в США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта

США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, они затронут импортные товары на триллионы долларов - WP со ссылкой на источники РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:08:00+03:00

2025-03-19T14:08:00+03:00

2025-03-19T14:08:00+03:00

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, они затронут импортные товары на триллионы долларов - WP со ссылкой на источники

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады