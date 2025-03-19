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Заявления Трампа по Украине правдивы, пишет Hill - РИА Новости, 19.03.2025
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12:51 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ssha-2005937487.html
Заявления Трампа по Украине правдивы, пишет Hill
Заявления Трампа по Украине правдивы, пишет Hill - РИА Новости, 19.03.2025
Заявления Трампа по Украине правдивы, пишет Hill
Заявления президента США Дональда Трампа по Украине правдивы, она и бывший американский лидер Джо Байден несут значительную ответственность за начало... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:51:00+03:00
2025-03-19T12:51:00+03:00
россия
украина
сша
джо байден
дональд трамп
владимир путин
нато
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по Украине правдивы, она и бывший американский лидер Джо Байден несут значительную ответственность за начало украинского конфликта, пишет в статье для газеты Hill профессор Техасского университета Алан Куперман. Ранее Трамп, комментируя начало конфликта на Украине, заявил, что не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя. Он также заявлял, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией. "Я редко соглашаюсь с президентом Трампом, но его последние противоречивые заявления об Украине в целом правдивы", - отметил он. По мнению колумниста, заявления американского лидера о происходящем на Украине воспринимаются частью западной аудитории как "абсурд" лишь потому, что ее уже десять лет дезинформируют насчет реального положения вещей. "Пришло время прояснить три ключевых момента, почему украинцы и экс-президент Джо Байден... несут значительную ответственность за начало и продолжение войны на Украине. Во-первых..., именно украинские правые боевики... начали насилие в 2014 году... Во-вторых..., (Владимир) Зеленский способствовал разрастанию боевых действий, нарушив мирные договоренности с Россией, добиваясь военной помощи и членства в НАТО... В-третьих..., Байден... пообещал (Зеленскому - ред.), что в случае вторжения России США дадут ответ", - пишет американский профессор. Как подчеркивает Куперман, именно Украина в течение семи лет отказывалась выполнять заключенные в 2015 году минские соглашения, а Зеленский, который вначале обещал своим избирателям прекратить конфронтацию с Россией, впоследствии увеличил импорт оружия из стран НАТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
https://ria.ru/20250314/tramp-2005133325.html
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россия, украина, сша, джо байден, дональд трамп, владимир путин, нато
Россия, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Заявления Трампа по Украине правдивы, пишет Hill

Профессор Куперман назвал заявления Трампа по украинскому конфликту правдивыми

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по Украине правдивы, она и бывший американский лидер Джо Байден несут значительную ответственность за начало украинского конфликта, пишет в статье для газеты Hill профессор Техасского университета Алан Куперман.
Ранее Трамп, комментируя начало конфликта на Украине, заявил, что не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя. Он также заявлял, что его предшественник Джо Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп рассказал, что усвоил из разговора с Путиным про Украину
13 февраля, 00:38
"Я редко соглашаюсь с президентом Трампом, но его последние противоречивые заявления об Украине в целом правдивы", - отметил он.
По мнению колумниста, заявления американского лидера о происходящем на Украине воспринимаются частью западной аудитории как "абсурд" лишь потому, что ее уже десять лет дезинформируют насчет реального положения вещей.
"Пришло время прояснить три ключевых момента, почему украинцы и экс-президент Джо Байден... несут значительную ответственность за начало и продолжение войны на Украине. Во-первых..., именно украинские правые боевики... начали насилие в 2014 году... Во-вторых..., (Владимир) Зеленский способствовал разрастанию боевых действий, нарушив мирные договоренности с Россией, добиваясь военной помощи и членства в НАТО... В-третьих..., Байден... пообещал (Зеленскому - ред.), что в случае вторжения России США дадут ответ", - пишет американский профессор.
Как подчеркивает Куперман, именно Украина в течение семи лет отказывалась выполнять заключенные в 2015 году минские соглашения, а Зеленский, который вначале обещал своим избирателям прекратить конфронтацию с Россией, впоследствии увеличил импорт оружия из стран НАТО.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп высказался о начале конфликта на Украине
14 марта, 23:42
 
РоссияУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
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