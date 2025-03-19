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В США назвали участие ЕС в сделке по Украине неизбежным, пишет Bloomberg - РИА Новости, 19.03.2025
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10:13 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ssha-2005895559.html
В США назвали участие ЕС в сделке по Украине неизбежным, пишет Bloomberg
В США назвали участие ЕС в сделке по Украине неизбежным, пишет Bloomberg - РИА Новости, 19.03.2025
В США назвали участие ЕС в сделке по Украине неизбежным, пишет Bloomberg
США заявили коллегам в Европе, что Евросоюзу придется участвовать в реализации любого мирного соглашения по Украине с учетом возможных требований руководства в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:13:00+03:00
2025-03-19T10:13:00+03:00
в мире
россия
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дональд трамп
александер шалленберг
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США заявили коллегам в Европе, что Евросоюзу придется участвовать в реализации любого мирного соглашения по Украине с учетом возможных требований руководства в Москве смягчить введенные интеграционным объединением антироссийские санкции в рамках сделки по урегулированию конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Госсекретарь США Марко Рубио 12 марта сообщил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах. "Американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что ЕС придется участвовать в любом мирном соглашении по Украине с учетом того, что Россия хочет в качестве части сделки смягчения санкций, наложенных блоком", - говорится в сообщении агентства. По данным источников Блумберг, власти в Вашингтоне также заявили коллегам в Европе, что приоритетом является прекращение боевых действий, а за ним должно последовать обсуждение других вопросов, в том числе возможных гарантий безопасности для Украины. Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп до сих пор по большей части обходится без упоминания Европы в ходе переговоров с российской и украинской сторонами. Врио канцлера Австрии Александер Шалленберг 26 февраля пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах. Он также подчеркнул, что европейцы не слабы, а просто создают "впечатление слабости, и это пора прекратить". Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 14 марта заявила, что США информируют ЕС о переговорах по Украине. Она отметила, что американская сторона пообещала Европейскому союзу не соглашаться на условия РФ, которые, предварительно, не одобрят в Европе. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html
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в мире, россия, украина, европа, марко рубио, дональд трамп, александер шалленберг, евросоюз, g7, euroclear
В мире, Россия, Украина, Европа, Марко Рубио, Дональд Трамп, Александер Шалленберг, Евросоюз, G7, Euroclear
В США назвали участие ЕС в сделке по Украине неизбежным, пишет Bloomberg

Bloomberg: в США назвали участие ЕС в сделке по Украине неизбежным из-за санкций

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США заявили коллегам в Европе, что Евросоюзу придется участвовать в реализации любого мирного соглашения по Украине с учетом возможных требований руководства в Москве смягчить введенные интеграционным объединением антироссийские санкции в рамках сделки по урегулированию конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио 12 марта сообщил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
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"Американские чиновники заявили своим европейским коллегам, что ЕС придется участвовать в любом мирном соглашении по Украине с учетом того, что Россия хочет в качестве части сделки смягчения санкций, наложенных блоком", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников Блумберг, власти в Вашингтоне также заявили коллегам в Европе, что приоритетом является прекращение боевых действий, а за ним должно последовать обсуждение других вопросов, в том числе возможных гарантий безопасности для Украины.
Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп до сих пор по большей части обходится без упоминания Европы в ходе переговоров с российской и украинской сторонами.
Врио канцлера Австрии Александер Шалленберг 26 февраля пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах. Он также подчеркнул, что европейцы не слабы, а просто создают "впечатление слабости, и это пора прекратить".
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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 14 марта заявила, что США информируют ЕС о переговорах по Украине. Она отметила, что американская сторона пообещала Европейскому союзу не соглашаться на условия РФ, которые, предварительно, не одобрят в Европе.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаМарко РубиоДональд ТрампАлександер ШалленбергЕвросоюзG7Euroclear
 
 
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