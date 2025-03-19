https://ria.ru/20250319/ssha-2005868172.html
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа
США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:19:00+03:00
2025-03-19T05:19:00+03:00
2025-03-19T05:19:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155560/93/1555609333_0:276:3049:1991_1920x0_80_0_0_22a8273dacc9e0d17091cf307491f40c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News, говоря о ранее достигнутых договоренностях касательно прекращения огня. Ранее Белый дом заявил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155560/93/1555609333_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_30cf920d8c3ebee8e3d441febe75b0b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа
Уиткофф: США надеются, что Украина согласится с договоренностями Путина и Трампа