https://ria.ru/20250319/ssha-2005868172.html

США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа

США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа

США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:19:00+03:00

2025-03-19T05:19:00+03:00

2025-03-19T05:19:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News, говоря о ранее достигнутых договоренностях касательно прекращения огня. Ранее Белый дом заявил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)