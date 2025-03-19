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США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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05:19 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ssha-2005868172.html
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа
США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:19:00+03:00
2025-03-19T05:19:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News, говоря о ранее достигнутых договоренностях касательно прекращения огня. Ранее Белый дом заявил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
США ожидают, что Украина поддержит договоренности Путина и Трампа

Уиткофф: США надеются, что Украина согласится с договоренностями Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News, говоря о ранее достигнутых договоренностях касательно прекращения огня.
Ранее Белый дом заявил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Вчера, 22:15
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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