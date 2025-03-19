https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2006053989.html

Спецоперация, 19 марта: Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины

Спецоперация, 19 марта: Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 19.03.2025

Спецоперация, 19 марта: Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник вечером провели телефонный разговор, как сообщили в Кремле, лидеры двух стран подробно и... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:39:00+03:00

2025-03-19T19:39:00+03:00

2025-03-19T19:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник вечером провели телефонный разговор, как сообщили в Кремле, лидеры двух стран подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Путин в ходе разговора подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, а также выразил Трампу признательность за стремление способствовать прекращению боевых действий. Он также заявил о том, что урегулирование должно носить комплексный характер, и в результате должны быть устранены первопричины кризиса. Кроме того, в ходе беседы Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. После разговора президент РФ дал соответствующую команду российским Вооружённым силам. Путин также обратил внимание американского президента на преступления украинских боевиков против гражданского населения Курской области, но при этом подтвердил Трампу, что Россия гарантирует жизнь солдатам ВСУ в случае их сдачи в плен. Помимо этого, американской стороне было указано на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине, а также прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Также были отмечены серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. В Белом доме после разговора подчеркнули, что конфликт никогда не должен был начаться и должен был закончиться уже давно, а движение к миру начнётся с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре. Сам Трамп заявил, что обсудил с Путиным многие элементы "мирного договора" по Украине и выразил уверенность, что запущенный процесс приведёт к окончанию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днём в среду уточнил, что Трамп с Путиным не обсуждали смену власти на Украине посредством выборов, а также привлечение Европы к переговорам. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что за прекращением огня последует ослабление санкций и "все другие вещи". Провокации КиеваКиев устраивал провокации как накануне, так и после телефонного разговора лидеров РФ и США. Как сообщили в Минобороны РФ во вторник вечером, ВСУ попытались вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении Демидовки и Прилесья. Всего за день они предприняли пять атак. В провокации были задействованы до 200 боевиков, пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77. Подразделения группировки "Север" с артиллеристами и расчётами FPV-дронов отразили все атаки и не допустили пересечения границы. Всего ВСУ потеряли до 60 человек, танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения. Оставшиеся боевики были рассеяны и отказались от дальнейших атак. Кроме того, в 8-10-километровой зоне в Сумской области Украины (граничит с Белгородской областью РФ) были вскрыты резервы ВСУ. По ним ВС РФ нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, 13 ударов армейской авиацией, удар комплексом "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами, а также применили 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. В результате противник понёс значительные потери, а провокация киевского режима накануне переговоров была сорвана. Также в Минобороны РФ заявили, что в ночь на среду, через несколько часов после разговора Путина и Трампа и озвученного решения российского президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим атаковал тремя беспилотниками самолетного типа пункт перевалки нефти в станице Кавказская Краснодарского края. Там производится перевалка нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК). В результате падения одного беспилотника на территории пункта перевалки был разгерметизирован один резервуар с нефтью. Произошло возгорание на площади 1700 квадратных километров. В российском ведомстве атаку назвали "очередной специально подготовленной киевским режимом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив президента США". В Минобороны подчеркнули, что в момент получения приказа Путина как верховного главнокомандующего ВС РФ о временном прекращении ударов в воздухе находились семь российских ударных беспилотников, нацеленных на связанные с ВПК объекты украинской энергетики в Николаевской области. Российская ПВО получила приказ их обезвредить, шесть были сбиты ЗРПК "Панцирь", один - дежурным истребителем ВКС России. Потеряли пять танковВ сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации говорится, что российские группировки войск нанесли формированиям противника поражение, в том числе на белгородском направлении, а также улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. За сутки украинские войска потеряли до 1245 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился пяти танков, двух БМП пехоты, 17 боевых бронированных машин, в том числе четырёх "Козак", трёх бронетранспортёров, в том числе двух М113 производства США, трёх инженерных машин разграждения и 17 артиллерийских орудий, трёх складов боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 142 беспилотника самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО. Выдавливают боевиковКак говорится в отдельной сводке по ситуации в курском приграничье, группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх приграничных населённых пунктов Курской области. Кроме того, удары по украинским формированиям были нанесены российскими авиацией и артиллерией. Также они поразили живую силу и технику противника у десяти населённых пунктов Сумской области Украины. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления беспилотниками. За всё время боёв в этом регионе их потери превысили 68630 военнослужащих. Вернулись с подконтрольной Киеву территорииТакже Минобороны РФ сообщило, что в среду с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы столько же военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли переданы 22 тяжелораненых пленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Сейчас вернувшиеся российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Гуманитарное посредничество при возвращении российских военнослужащих оказали Объединённые Арабские Эмираты. Не согласилисьПосле разговора Путина и Трампа премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвонился с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона, сообщили на Даунинг-стрит. Также в ходе разговора Зеленский отчитался перед британским премьером о ситуации на фронте. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемыми условия Москвы для урегулирования украинского конфликта. По его словам, прекращение огня не является заключением мира и сейчас "ни одна сторона не может принимать условия". Россию он обвинил в попытках помешать возможности Украины "защищаться в случае нового нападения во время перемирия". Газета i со ссылкой на военные источники сообщила, что британский спецназ был приведен в готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной "миротворческой" миссии. Против прекращения иностранной военной помощи Киеву высказался и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. По его словам, обороноспособность Украины нужно укрепить "с более новыми и мощными системами вооружения". Начал ставить условияЗеленский заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, что надеется на скорое прекращение огня и завершение конфликта на Украине в 2025 году. Помимо этого, он, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. По его словам, под эгидой США должен вестись контроль определённого списка объектов, по которым не должны наноситься удары. Зеленский также заявил о создании с европейскими партнерами коалиции по строительству укрытий на Украине.

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https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html

https://ria.ru/20250319/preduprezhdenie-2005932122.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

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Наталья Макарова

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