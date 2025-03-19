https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005867061.html

На Красноармейском направлении остановили украинские ДРГ

На Красноармейском направлении остановили украинские ДРГ - РИА Новости, 19.03.2025

На Красноармейском направлении остановили украинские ДРГ

Система дистанционного минирования "Земледелие" остановила украинские диверсионно-разведывательные группы на красноармейском направлении, ВСУ понесли потери и... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:04:00+03:00

2025-03-19T05:04:00+03:00

2025-03-19T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Система дистанционного минирования "Земледелие" остановила украинские диверсионно-разведывательные группы на красноармейском направлении, ВСУ понесли потери и отступили, рассказал РИА Новости командир взвода системы "Земледелие" 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки "Центр" Иван Кравцов. "Крайней задачей работали на красноармейском направлении, прикрывали нашу пехоту от диверсионно-разведочных групп противника, которые заходили по лесополосам. В плане работы было у нас три точки, в каждую отправляли по три снаряда, то есть на этих вероятных направлениях атаки, в результате чего противник столкнулся с заграждениями инженерными, понес потери в виде "двухсотых" (убитых), "трехсотых" (раненых) и вынужден был отступить", - рассказал командир. По его словам, дальность работы системы составляет от 5 до 15 километров. Противопехотные инженерные боеприпасы применялись на наиболее вероятных путях подхода противника. Каждый боеприпас состоит из 12 противопехотных мин серии ПОМ-3, оснащенных сейсмическим датчиком цели, исключающих вероятность их обезвреживания сапером вручную. Каждая мина имеет механизм самоликвидации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность