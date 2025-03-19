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На Красноармейском направлении остановили украинские ДРГ - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 19.03.2025 (обновлено: 06:34 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005867061.html
На Красноармейском направлении остановили украинские ДРГ
На Красноармейском направлении остановили украинские ДРГ - РИА Новости, 19.03.2025
На Красноармейском направлении остановили украинские ДРГ
Система дистанционного минирования "Земледелие" остановила украинские диверсионно-разведывательные группы на красноармейском направлении, ВСУ понесли потери и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:04:00+03:00
2025-03-19T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Система дистанционного минирования "Земледелие" остановила украинские диверсионно-разведывательные группы на красноармейском направлении, ВСУ понесли потери и отступили, рассказал РИА Новости командир взвода системы "Земледелие" 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки "Центр" Иван Кравцов. "Крайней задачей работали на красноармейском направлении, прикрывали нашу пехоту от диверсионно-разведочных групп противника, которые заходили по лесополосам. В плане работы было у нас три точки, в каждую отправляли по три снаряда, то есть на этих вероятных направлениях атаки, в результате чего противник столкнулся с заграждениями инженерными, понес потери в виде "двухсотых" (убитых), "трехсотых" (раненых) и вынужден был отступить", - рассказал командир. По его словам, дальность работы системы составляет от 5 до 15 километров. Противопехотные инженерные боеприпасы применялись на наиболее вероятных путях подхода противника. Каждый боеприпас состоит из 12 противопехотных мин серии ПОМ-3, оснащенных сейсмическим датчиком цели, исключающих вероятность их обезвреживания сапером вручную. Каждая мина имеет механизм самоликвидации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Красноармейском направлении остановили украинские ДРГ

"Земледелие" остановило украинские ДРГ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Система дистанционного минирования "Земледелие" остановила украинские диверсионно-разведывательные группы на красноармейском направлении, ВСУ понесли потери и отступили, рассказал РИА Новости командир взвода системы "Земледелие" 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки "Центр" Иван Кравцов.
"Крайней задачей работали на красноармейском направлении, прикрывали нашу пехоту от диверсионно-разведочных групп противника, которые заходили по лесополосам. В плане работы было у нас три точки, в каждую отправляли по три снаряда, то есть на этих вероятных направлениях атаки, в результате чего противник столкнулся с заграждениями инженерными, понес потери в виде "двухсотых" (убитых), "трехсотых" (раненых) и вынужден был отступить", - рассказал командир.
По его словам, дальность работы системы составляет от 5 до 15 километров. Противопехотные инженерные боеприпасы применялись на наиболее вероятных путях подхода противника. Каждый боеприпас состоит из 12 противопехотных мин серии ПОМ-3, оснащенных сейсмическим датчиком цели, исключающих вероятность их обезвреживания сапером вручную. Каждая мина имеет механизм самоликвидации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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