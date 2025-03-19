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Более 90 новосибирских семей по соцконтракту решили разводить скот - РИА Новости, 19.03.2025
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Твой бизнес
 
15:14 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sotskontrakt-2005990033.html
Более 90 новосибирских семей по соцконтракту решили разводить скот
Более 90 новосибирских семей по соцконтракту решили разводить скот - РИА Новости, 19.03.2025
Более 90 новосибирских семей по соцконтракту решили разводить скот
В текущем году одним и наиболее востребованным направлением социального контракта стало развитие личного подсобного хозяйства, уже 93 семьи решили заняться... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:14:00+03:00
2025-03-19T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В текущем году одним и наиболее востребованным направлением социального контракта стало развитие личного подсобного хозяйства, уже 93 семьи решили заняться разведением животных, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Отмечается, что объем финансирования данной соцпомощи в текущем году составит около 1,1 миллиарда рублей. Использовать меру поддержки можно на приобретение товаров первой необходимости, поиск работы и открытие собственного дела. "Максимальный размер выделяемого финансирования на эти цели – 200 тысяч рублей. Если говорить про текущий год, то уже 93 семьи приняли решение заняться разведением животных", – сообщил начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, слова которого приводит пресс-служба. Социальный контракт помогает преодолеть кризисную ситуацию и поддерживает семьи. С 2010 года данная мера поддержка позволила 46 тысячам жителей Новосибирской области увеличить уровень дохода. В нынешнем году соцконтракт добавили в состав национального проекта "Семья".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , новосибирская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Новосибирская область
Более 90 новосибирских семей по соцконтракту решили разводить скот

Более 90 новосибирских семей решили разводить скот с соцконтрактом в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРазведение скота
Разведение скота - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Разведение скота. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В текущем году одним и наиболее востребованным направлением социального контракта стало развитие личного подсобного хозяйства, уже 93 семьи решили заняться разведением животных, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Отмечается, что объем финансирования данной соцпомощи в текущем году составит около 1,1 миллиарда рублей. Использовать меру поддержки можно на приобретение товаров первой необходимости, поиск работы и открытие собственного дела.
"Максимальный размер выделяемого финансирования на эти цели – 200 тысяч рублей. Если говорить про текущий год, то уже 93 семьи приняли решение заняться разведением животных", – сообщил начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, слова которого приводит пресс-служба.
Социальный контракт помогает преодолеть кризисную ситуацию и поддерживает семьи. С 2010 года данная мера поддержка позволила 46 тысячам жителей Новосибирской области увеличить уровень дохода. В нынешнем году соцконтракт добавили в состав национального проекта "Семья".
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