https://ria.ru/20250319/sotskontrakt-2005990033.html

Более 90 новосибирских семей по соцконтракту решили разводить скот

Более 90 новосибирских семей по соцконтракту решили разводить скот - РИА Новости, 19.03.2025

Более 90 новосибирских семей по соцконтракту решили разводить скот

В текущем году одним и наиболее востребованным направлением социального контракта стало развитие личного подсобного хозяйства, уже 93 семьи решили заняться... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:14:00+03:00

2025-03-19T15:14:00+03:00

2025-03-19T15:14:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991700045_0:150:3375:2048_1920x0_80_0_0_396ceb7ccf67df1aeef1697614756e74.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В текущем году одним и наиболее востребованным направлением социального контракта стало развитие личного подсобного хозяйства, уже 93 семьи решили заняться разведением животных, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Отмечается, что объем финансирования данной соцпомощи в текущем году составит около 1,1 миллиарда рублей. Использовать меру поддержки можно на приобретение товаров первой необходимости, поиск работы и открытие собственного дела. "Максимальный размер выделяемого финансирования на эти цели – 200 тысяч рублей. Если говорить про текущий год, то уже 93 семьи приняли решение заняться разведением животных", – сообщил начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, слова которого приводит пресс-служба. Социальный контракт помогает преодолеть кризисную ситуацию и поддерживает семьи. С 2010 года данная мера поддержка позволила 46 тысячам жителей Новосибирской области увеличить уровень дохода. В нынешнем году соцконтракт добавили в состав национального проекта "Семья".

https://ria.ru/20250317/predprinimateli-2005540172.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , новосибирская область