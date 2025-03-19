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СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
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10:33 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sk-2005904215.html
СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области
СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области
Следственный комитет РФ расследует атаки украинских БПЛА в Курской области, в результате которых пострадали священник и еще три жителя, а также водитель... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:33:00+03:00
2025-03-19T10:33:00+03:00
происшествия
курская область
россия
украина
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует атаки украинских БПЛА в Курской области, в результате которых пострадали священник и еще три жителя, а также водитель автомобиля, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В рамках расследования уголовного дела о теракте в Курской области военные следователи работают с пострадавшими жителями Суджанского и Тимского районов Курской области. Сейчас раненые мирные граждане находятся в медицинских учреждениях. С теми, кто изъявляет желание рассказать о произошедших событиях, с разрешения медицинских работников проводятся следственные действия", - сказала она. По данным следствия, 18 марта в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью двух БПЛА сбросили взрывные устройства на частный жилой сектор, где проживают мирные жители. Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения, среди них священник Курской епархии, который, несмотря на рану, помогал эвакуировать людей. Кроме этого, в Тимском районе Курской области военнослужащие Украины с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, перевозивший хлеб, в результате чего был ранен водитель. Петренко подчеркнула, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.
https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005868005.html
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происшествия, курская область, россия, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области

СК расследует атаки БПЛА в Курской области, где пострадали мирные жители

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует атаки украинских БПЛА в Курской области, в результате которых пострадали священник и еще три жителя, а также водитель автомобиля, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках расследования уголовного дела о теракте в Курской области военные следователи работают с пострадавшими жителями Суджанского и Тимского районов Курской области. Сейчас раненые мирные граждане находятся в медицинских учреждениях. С теми, кто изъявляет желание рассказать о произошедших событиях, с разрешения медицинских работников проводятся следственные действия", - сказала она.
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По данным следствия, 18 марта в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью двух БПЛА сбросили взрывные устройства на частный жилой сектор, где проживают мирные жители. Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения, среди них священник Курской епархии, который, несмотря на рану, помогал эвакуировать людей.
Кроме этого, в Тимском районе Курской области военнослужащие Украины с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, перевозивший хлеб, в результате чего был ранен водитель.
Петренко подчеркнула, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.
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ПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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