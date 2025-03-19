СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области
СК расследует атаки БПЛА в Курской области, где пострадали мирные жители
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует атаки украинских БПЛА в Курской области, в результате которых пострадали священник и еще три жителя, а также водитель автомобиля, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках расследования уголовного дела о теракте в Курской области военные следователи работают с пострадавшими жителями Суджанского и Тимского районов Курской области. Сейчас раненые мирные граждане находятся в медицинских учреждениях. С теми, кто изъявляет желание рассказать о произошедших событиях, с разрешения медицинских работников проводятся следственные действия", - сказала она.
По данным следствия, 18 марта в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью двух БПЛА сбросили взрывные устройства на частный жилой сектор, где проживают мирные жители. Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения, среди них священник Курской епархии, который, несмотря на рану, помогал эвакуировать людей.
Кроме этого, в Тимском районе Курской области военнослужащие Украины с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, перевозивший хлеб, в результате чего был ранен водитель.
Петренко подчеркнула, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.