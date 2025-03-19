https://ria.ru/20250319/sk-2005904215.html

СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области

СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025

СК расследует атаки украинских БПЛА в Курской области

Следственный комитет РФ расследует атаки украинских БПЛА в Курской области, в результате которых пострадали священник и еще три жителя, а также водитель... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:33:00+03:00

2025-03-19T10:33:00+03:00

2025-03-19T10:33:00+03:00

происшествия

курская область

россия

украина

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует атаки украинских БПЛА в Курской области, в результате которых пострадали священник и еще три жителя, а также водитель автомобиля, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В рамках расследования уголовного дела о теракте в Курской области военные следователи работают с пострадавшими жителями Суджанского и Тимского районов Курской области. Сейчас раненые мирные граждане находятся в медицинских учреждениях. С теми, кто изъявляет желание рассказать о произошедших событиях, с разрешения медицинских работников проводятся следственные действия", - сказала она. По данным следствия, 18 марта в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью двух БПЛА сбросили взрывные устройства на частный жилой сектор, где проживают мирные жители. Отмечается, что в результате четыре человека получили ранения, среди них священник Курской епархии, который, несмотря на рану, помогал эвакуировать людей. Кроме этого, в Тимском районе Курской области военнослужащие Украины с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, перевозивший хлеб, в результате чего был ранен водитель. Петренко подчеркнула, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.

https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005868005.html

https://ria.ru/20250317/flow-2005498588.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, украина, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)