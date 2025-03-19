https://ria.ru/20250319/sk--2005940685.html

СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае

СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае - РИА Новости, 19.03.2025

СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае

Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о том, что воспитательница детсада завязывала ребенку глаза и не пускала в туалет, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:06:00+03:00

2025-03-19T13:06:00+03:00

2025-03-19T13:06:00+03:00

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БАРНАУЛ, 19 мар – РИА Новости. Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о том, что воспитательница детсада завязывала ребенку глаза и не пускала в туалет, сообщили в СУСК по региону. "В соцмедиа опубликовано обращение жительницы города Барнаула, в котором сообщается, что в детском саду к ее шестилетнему ребенку со стороны воспитателя применялись ненадлежащие меры воспитательного характера. При этом сотрудник детского учреждения не понес какого-либо наказания, кроме увольнения", - говорится в сообщении. Следственный комитет по Алтайскому краю зарегистрировал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Как утверждает мама ребенка в соцсетях, ее 6-летнему сыну воспитатель завязала глаза и поставила в угол, не пускала в туалет, когда мальчик просился. Когда все вскрылось, женщина была уволена. Другого наказания, со слов мамы, ни воспитатель садика, ни заведующая не понесли.

https://ria.ru/20250311/sud-2004312108.html

https://ria.ru/20250307/detsad-2003553945.html

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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, россия, общество