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СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае - РИА Новости, 19.03.2025
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13:06 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/sk--2005940685.html
СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае
СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае - РИА Новости, 19.03.2025
СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае
Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о том, что воспитательница детсада завязывала ребенку глаза и не пускала в туалет, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:06:00+03:00
2025-03-19T13:06:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
россия
общество
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БАРНАУЛ, 19 мар – РИА Новости. Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о том, что воспитательница детсада завязывала ребенку глаза и не пускала в туалет, сообщили в СУСК по региону. "В соцмедиа опубликовано обращение жительницы города Барнаула, в котором сообщается, что в детском саду к ее шестилетнему ребенку со стороны воспитателя применялись ненадлежащие меры воспитательного характера. При этом сотрудник детского учреждения не понес какого-либо наказания, кроме увольнения", - говорится в сообщении. Следственный комитет по Алтайскому краю зарегистрировал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Как утверждает мама ребенка в соцсетях, ее 6-летнему сыну воспитатель завязала глаза и поставила в угол, не пускала в туалет, когда мальчик просился. Когда все вскрылось, женщина была уволена. Другого наказания, со слов мамы, ни воспитатель садика, ни заведующая не понесли.
https://ria.ru/20250311/sud-2004312108.html
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алтайский край
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Алтайский край, Барнаул, Россия, Общество
СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае

СК РФ проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 19 мар – РИА Новости. Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о том, что воспитательница детсада завязывала ребенку глаза и не пускала в туалет, сообщили в СУСК по региону.
"В соцмедиа опубликовано обращение жительницы города Барнаула, в котором сообщается, что в детском саду к ее шестилетнему ребенку со стороны воспитателя применялись ненадлежащие меры воспитательного характера. При этом сотрудник детского учреждения не понес какого-либо наказания, кроме увольнения", - говорится в сообщении.
Омск - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Суд взыскал с омского детсада 350 тысяч рублей за пострадавшего ребенка
11 марта, 14:02
Следственный комитет по Алтайскому краю зарегистрировал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Как утверждает мама ребенка в соцсетях, ее 6-летнему сыну воспитатель завязала глаза и поставила в угол, не пускала в туалет, когда мальчик просился. Когда все вскрылось, женщина была уволена. Другого наказания, со слов мамы, ни воспитатель садика, ни заведующая не понесли.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Хабаровском крае проверят детсад, где дети заболели кишечной инфекцией
7 марта, 09:39
 
Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулРоссияОбщество
 
 
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