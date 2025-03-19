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СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае
СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае - РИА Новости, 19.03.2025
СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае
Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о том, что воспитательница детсада завязывала ребенку глаза и не пускала в туалет, сообщили в СУСК по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:06:00+03:00
2025-03-19T13:06:00+03:00
2025-03-19T13:06:00+03:00
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БАРНАУЛ, 19 мар – РИА Новости. Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о том, что воспитательница детсада завязывала ребенку глаза и не пускала в туалет, сообщили в СУСК по региону. "В соцмедиа опубликовано обращение жительницы города Барнаула, в котором сообщается, что в детском саду к ее шестилетнему ребенку со стороны воспитателя применялись ненадлежащие меры воспитательного характера. При этом сотрудник детского учреждения не понес какого-либо наказания, кроме увольнения", - говорится в сообщении. Следственный комитет по Алтайскому краю зарегистрировал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Как утверждает мама ребенка в соцсетях, ее 6-летнему сыну воспитатель завязала глаза и поставила в угол, не пускала в туалет, когда мальчик просился. Когда все вскрылось, женщина была уволена. Другого наказания, со слов мамы, ни воспитатель садика, ни заведующая не понесли.
https://ria.ru/20250311/sud-2004312108.html
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Алтайский край, Барнаул, Россия, Общество
СК проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае
СК РФ проверит сообщения о жестоком обращении с ребенком в детсаду на Алтае