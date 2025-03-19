https://ria.ru/20250319/shpionazh-2005905592.html

Ростовский суд вынес приговор украинцу за шпионаж

Ростовский суд вынес приговор украинцу за шпионаж - РИА Новости, 19.03.2025

Ростовский суд вынес приговор украинцу за шпионаж

Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины Григория Синченко (внесен Россией в список террористов и экстремистов) за... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:36:00+03:00

2025-03-19T10:36:00+03:00

2025-03-19T11:32:00+03:00

ростов

украина

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005916346_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0aa7ee1e6d4d2b1c5e9a54420637c786.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины Григория Синченко (внесен Россией в список террористов и экстремистов) за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Синченко 26 лет лишения свободы", - сказал судья.Синченко обвинялся, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах. По данным Южного окружного военного суда, в общей сложности ему вменяли 40 эпизодов преступлений. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая 2023 года.Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В 2018 году, по данным следствия, Синченко начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Также Синченко обвинялся в серии взрывов на территории Донецка, в частности, подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого, он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить. Свою вину Синченко не признал по большинству инкриминируемых ему статей.По данным Росфинмониторинга, в ноябре 2024 года Синченко был внесен Россией в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250312/monastyr-2004556562.html

https://ria.ru/20250307/shpionazh-2003716550.html

ростов

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов, украина, донецкая народная республика, происшествия