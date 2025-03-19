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Ростовский суд вынес приговор украинцу за шпионаж - РИА Новости, 19.03.2025
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10:36 19.03.2025 (обновлено: 11:32 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/shpionazh-2005905592.html
Ростовский суд вынес приговор украинцу за шпионаж
Ростовский суд вынес приговор украинцу за шпионаж - РИА Новости, 19.03.2025
Ростовский суд вынес приговор украинцу за шпионаж
Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины Григория Синченко (внесен Россией в список террористов и экстремистов) за... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:36:00+03:00
2025-03-19T11:32:00+03:00
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украина
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины Григория Синченко (внесен Россией в список террористов и экстремистов) за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Синченко 26 лет лишения свободы", - сказал судья.Синченко обвинялся, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах. По данным Южного окружного военного суда, в общей сложности ему вменяли 40 эпизодов преступлений. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая 2023 года.Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В 2018 году, по данным следствия, Синченко начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Также Синченко обвинялся в серии взрывов на территории Донецка, в частности, подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого, он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить. Свою вину Синченко не признал по большинству инкриминируемых ему статей.По данным Росфинмониторинга, в ноябре 2024 года Синченко был внесен Россией в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250312/monastyr-2004556562.html
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ростов, украина, донецкая народная республика, происшествия
Ростов, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Ростовский суд вынес приговор украинцу за шпионаж

Ростовский суд приговорил украинца к 26 годам лишения свободы за шпионаж

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГражданин Украины Григорий Синченко во время оглашения приговора в режиме видеосвязи на заседании Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону
Гражданин Украины Григорий Синченко во время оглашения приговора в режиме видеосвязи на заседании Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Гражданин Украины Григорий Синченко во время оглашения приговора в режиме видеосвязи на заседании Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины Григория Синченко (внесен Россией в список террористов и экстремистов) за шпионаж, диверсии и другие преступления в ДНР, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Синченко 26 лет лишения свободы", - сказал судья.
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Синченко обвинялся, в частности, в незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, шпионаже, участии в террористическом сообществе, содействии диверсионной деятельности и совершении диверсии при отягчающих обстоятельствах. По данным Южного окружного военного суда, в общей сложности ему вменяли 40 эпизодов преступлений. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в конце мая 2023 года.
Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В 2018 году, по данным следствия, Синченко начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Также Синченко обвинялся в серии взрывов на территории Донецка, в частности, подрыве в 2019 году железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП. Помимо этого, он следил за сотрудниками МВД ДНР, которых планировал убить. Свою вину Синченко не признал по большинству инкриминируемых ему статей.
По данным Росфинмониторинга, в ноябре 2024 года Синченко был внесен Россией в список террористов и экстремистов.
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