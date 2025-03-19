https://ria.ru/20250319/shkola-2005852778.html
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение - РИА Новости, 19.03.2025
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение
Оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:22:00+03:00
2025-03-19T01:22:00+03:00
2025-03-19T01:32:00+03:00
общество
россия
сахалинская область
сергей кравцов
владимир путин
ольга васильева
российская академия образования
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме", — отметил он, говоря о возможности введения оценки за поведение со следующего учебного года. Министр также заявил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается министерством. "Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно", — добавил министр. Ранее председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки. Кроме того, глава государства отмечал, что в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим. Глава РАО Ольга Васильева, в свою очередь, заявила, что о введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране. В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", определявшие, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка — "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.
https://ria.ru/20250316/shkola-2005272908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сахалинская область, сергей кравцов, владимир путин, ольга васильева, российская академия образования
Общество, Россия, Сахалинская область, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Ольга Васильева, Российская академия образования
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение
Кравцов: оценка за поведение может появиться в школах с нового учебного года
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме", — отметил он, говоря о возможности введения оценки за поведение со следующего учебного года.
Министр также заявил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается министерством.
"Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно", — добавил министр.
Ранее председатель общественной палаты Сахалинской области
, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования
. Президент России Владимир Путин
поручил кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки. Кроме того, глава государства отмечал, что в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим.
Глава РАО Ольга Васильева
, в свою очередь, заявила, что о введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране.
В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", определявшие, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка — "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.