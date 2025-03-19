Рейтинг@Mail.ru
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 19.03.2025 (обновлено: 01:32 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/shkola-2005852778.html
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение - РИА Новости, 19.03.2025
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение
Оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:22:00+03:00
2025-03-19T01:32:00+03:00
общество
россия
сахалинская область
сергей кравцов
владимир путин
ольга васильева
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600775251_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_8d4401d8488221adb966616746838884.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме", — отметил он, говоря о возможности введения оценки за поведение со следующего учебного года. Министр также заявил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается министерством. "Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно", — добавил министр. Ранее председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки. Кроме того, глава государства отмечал, что в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим. Глава РАО Ольга Васильева, в свою очередь, заявила, что о введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране. В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", определявшие, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка — "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.
https://ria.ru/20250316/shkola-2005272908.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600775251_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_98386327cde34ce86484294518607ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сахалинская область, сергей кравцов, владимир путин, ольга васильева, российская академия образования
Общество, Россия, Сахалинская область, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Ольга Васильева, Российская академия образования
В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение

Кравцов: оценка за поведение может появиться в школах с нового учебного года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме", — отметил он, говоря о возможности введения оценки за поведение со следующего учебного года.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников
16 марта, 04:41
Министр также заявил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается министерством.
"Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно", — добавил министр.
Ранее председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки. Кроме того, глава государства отмечал, что в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим.
Глава РАО Ольга Васильева, в свою очередь, заявила, что о введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране.
В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", определявшие, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка — "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.
Опрос
Нужны ли оценки за поведение в школах?
Проголосовали:13879
1 июля 2024, 17:23
 
ОбществоРоссияСахалинская областьСергей КравцовВладимир ПутинОльга ВасильеваРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала