https://ria.ru/20250319/shkola-2005852778.html

В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение

В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение - РИА Новости, 19.03.2025

В российских школах уже осенью могут ввести оценку за поведение

Оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:22:00+03:00

2025-03-19T01:22:00+03:00

2025-03-19T01:32:00+03:00

общество

россия

сахалинская область

сергей кравцов

владимир путин

ольга васильева

российская академия образования

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, сообщил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме", — отметил он, говоря о возможности введения оценки за поведение со следующего учебного года. Министр также заявил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается министерством. "Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно", — добавил министр. Ранее председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки. Кроме того, глава государства отмечал, что в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим. Глава РАО Ольга Васильева, в свою очередь, заявила, что о введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране. В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", определявшие, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка — "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.

https://ria.ru/20250316/shkola-2005272908.html

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сахалинская область, сергей кравцов, владимир путин, ольга васильева, российская академия образования