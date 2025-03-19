https://ria.ru/20250319/serbiya-2005985425.html

Парламент Сербии принял отставку премьера после трагедии в Нови-Саде

Парламент Сербии принял отставку премьера после трагедии в Нови-Саде - РИА Новости, 19.03.2025

Парламент Сербии принял отставку премьера после трагедии в Нови-Саде

Скупщина (парламент) Сербии констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за гибели РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:53:00+03:00

2025-03-19T14:53:00+03:00

2025-03-19T14:53:00+03:00

в мире

сербия

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милош вучевич

ана брнабич

сербская прогрессивная партия (спп)

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Скупщина (парламент) Сербии констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Спикер парламента Ана Брнабич на заседании в среду поблагодарила Вучевича за честное исполнение обязанностей премьера и за "ответственное и храброе поведение". Трансляция велась на сайте заксобрания. Отставка премьера означает, что все правительство переходит в технический режим работы и начинается срок в 30 дней для формирования нового кабинета министров. В течение этого периода президент Александр Вучич может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и назначает срок новых выборов, не позднее 60 дней от назначения даты их проведения Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября и гибели 15 человек. Дело в феврале передано прокуратуре по оргпреступности. Власти Сербии считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250224/serbija-2001308683.html

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005194752.html

https://ria.ru/20250127/serbiya-1995796626.html

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в мире, сербия, александр вучич, милош вучевич, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп), беспорядки в белграде