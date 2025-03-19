https://ria.ru/20250319/serbija-2005991715.html

Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке

Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке - РИА Новости, 19.03.2025

Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке

Власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта, заявил сербский премьер Милош... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:22:00+03:00

2025-03-19T15:22:00+03:00

2025-03-19T15:23:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

милош вучевич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фбр

беспорядки в белграде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005204649_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8f8d9be6d746bdd4df792b9e69c846ff.jpg

БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта, заявил сербский премьер Милош Вучевич. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями "звуковой пушки". Премьер Сербии Милош Вучевич указал в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР и ФСБ к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные. "Поздно вечером (во вторник - ред.) после разговора с президентом республики я подписал официальные документы, запросы о том, чтобы ФБР и ФСБ прибыли и провели независимые расследования о том, произошло ли применение звуковой пушки. Мы подготовили сопроводительные письма руководству этих государств, пригласили самые известные и компетентные мировые службы безопасности. Мы не избегаем расследования, это не должно остаться нерасследованным", - заявил глава сербского правительства в эфире Pink TV. Пресс-служба МВД Сербии также сообщила о направлении письма-приглашения ФБР. О запросе ФСБ не сообщалось. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие. В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.

https://ria.ru/20250316/serbiya-2005257616.html

https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html

https://ria.ru/20250317/vuchich-2005473748.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, беспорядки в белграде