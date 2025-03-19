Рейтинг@Mail.ru
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 19.03.2025 (обновлено: 15:23 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/serbija-2005991715.html
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке - РИА Новости, 19.03.2025
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке
Власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта, заявил сербский премьер Милош... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:22:00+03:00
2025-03-19T15:23:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
милош вучевич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фбр
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005204649_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8f8d9be6d746bdd4df792b9e69c846ff.jpg
БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта, заявил сербский премьер Милош Вучевич. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями "звуковой пушки". Премьер Сербии Милош Вучевич указал в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР и ФСБ к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные. "Поздно вечером (во вторник - ред.) после разговора с президентом республики я подписал официальные документы, запросы о том, чтобы ФБР и ФСБ прибыли и провели независимые расследования о том, произошло ли применение звуковой пушки. Мы подготовили сопроводительные письма руководству этих государств, пригласили самые известные и компетентные мировые службы безопасности. Мы не избегаем расследования, это не должно остаться нерасследованным", - заявил глава сербского правительства в эфире Pink TV. Пресс-служба МВД Сербии также сообщила о направлении письма-приглашения ФБР. О запросе ФСБ не сообщалось. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие. В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.
https://ria.ru/20250316/serbiya-2005257616.html
https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html
https://ria.ru/20250317/vuchich-2005473748.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005204649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e6f40529b13ee6f7db41c922c9a6b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Милош Вучевич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФБР, Беспорядки в Белграде
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке

Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке на протесте

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Белграде
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта, заявил сербский премьер Милош Вучевич.
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями "звуковой пушки".
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
МВД Сербии опровергло обвинения оппозиции в применении звуковой пушки
16 марта, 00:35
Премьер Сербии Милош Вучевич указал в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР и ФСБ к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные.
"Поздно вечером (во вторник - ред.) после разговора с президентом республики я подписал официальные документы, запросы о том, чтобы ФБР и ФСБ прибыли и провели независимые расследования о том, произошло ли применение звуковой пушки. Мы подготовили сопроводительные письма руководству этих государств, пригласили самые известные и компетентные мировые службы безопасности. Мы не избегаем расследования, это не должно остаться нерасследованным", - заявил глава сербского правительства в эфире Pink TV.
Пресс-служба МВД Сербии также сообщила о направлении письма-приглашения ФБР. О запросе ФСБ не сообщалось.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Посол в Белграде раскрыл причины протестов в Сербии
17 марта, 12:56
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие.
В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Сербии не пройдут методы киевского майдана, заявил Вучич
17 марта, 12:59
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичМилош ВучевичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФБРБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала