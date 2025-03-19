https://ria.ru/20250319/serbija-2005991715.html
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке - РИА Новости, 19.03.2025
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке
Власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта, заявил сербский премьер Милош... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:22:00+03:00
2025-03-19T15:22:00+03:00
2025-03-19T15:23:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
милош вучевич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фбр
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта, заявил сербский премьер Милош Вучевич. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями "звуковой пушки". Премьер Сербии Милош Вучевич указал в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР и ФСБ к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные. "Поздно вечером (во вторник - ред.) после разговора с президентом республики я подписал официальные документы, запросы о том, чтобы ФБР и ФСБ прибыли и провели независимые расследования о том, произошло ли применение звуковой пушки. Мы подготовили сопроводительные письма руководству этих государств, пригласили самые известные и компетентные мировые службы безопасности. Мы не избегаем расследования, это не должно остаться нерасследованным", - заявил глава сербского правительства в эфире Pink TV. Пресс-служба МВД Сербии также сообщила о направлении письма-приглашения ФБР. О запросе ФСБ не сообщалось. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие. В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.
https://ria.ru/20250316/serbiya-2005257616.html
https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html
https://ria.ru/20250317/vuchich-2005473748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Милош Вучевич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФБР, Беспорядки в Белграде
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке
Сербия пригласила ФБР и ФСБ расследовать обвинения по звуковой пушке на протесте
БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Власти Сербии направили приглашение ФСБ и ФБР к расследованию обвинений в применении "звуковой пушки" на протесте 15 марта, заявил сербский премьер Милош Вучевич.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил ранее, что методы киевского майдана 2014 года в Сербии не пройдут и обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении на протесте 15 марта властями "звуковой пушки".
Премьер Сербии Милош Вучевич
указал в понедельник, что кабмин готов пригласить ФБР
и ФСБ
к "международному расследованию, чтобы лучшие специалисты прибыли и проверили", что все обвинения в применении силы и спецсредств со стороны сербских властей 15 марта ложные и злонамеренные.
"Поздно вечером (во вторник - ред.) после разговора с президентом республики я подписал официальные документы, запросы о том, чтобы ФБР и ФСБ прибыли и провели независимые расследования о том, произошло ли применение звуковой пушки. Мы подготовили сопроводительные письма руководству этих государств, пригласили самые известные и компетентные мировые службы безопасности. Мы не избегаем расследования, это не должно остаться нерасследованным", - заявил глава сербского правительства в эфире Pink TV.
Пресс-служба МВД Сербии также сообщила о направлении письма-приглашения ФБР. О запросе ФСБ не сообщалось.
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети.
МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде
в субботу. Вучич на заседании кабмина в воскресенье призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями "звуковой пушки", прокуратура предписала МВД провести следствие.
В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было.