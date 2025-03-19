https://ria.ru/20250319/sellita-2005940814.html

В Индонезии оценили изменения в отношениях России и США

В Индонезии оценили изменения в отношениях России и США - РИА Новости, 19.03.2025

В Индонезии оценили изменения в отношениях России и США

Недавний разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показал, что Соединенные Штаты и Россия больше не являются главными... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:06:00+03:00

2025-03-19T13:06:00+03:00

2025-03-19T13:08:00+03:00

в мире

россия

сша

европа

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ДЖАКАРТА, 19 мар – РИА Новости. Недавний разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показал, что Соединенные Штаты и Россия больше не являются главными соперниками на мировой арене, заявила РИА Новости Селлита, аналитик международных отношений индонезийского Университета Бакри. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Текущая геополитическая позиция показывает, что и Россия и США больше не являются главными соперниками на мировой арене… Трамп считает, что сейчас есть потенциал для улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Это включает в себя объемное экономическое соглашение и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир", - считает аналитик. При этом, по ее словам, заметен и "сохраняющийся скептицизм Европы в отношении усилий Путина по достижению прекращения огня". "Это можно рассматривать как новую форму напряженности между Россией и европейскими странами, если мир не будет достигнут", - добавила Селлита.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005940364.html

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в мире, россия, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)