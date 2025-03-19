https://ria.ru/20250319/sdelka-2005874915.html

"Как собаки": в США забили тревогу из-за плана Парижа и Лондона по Украине

"Как собаки": в США забили тревогу из-за плана Парижа и Лондона по Украине - РИА Новости, 19.03.2025

"Как собаки": в США забили тревогу из-за плана Парижа и Лондона по Украине

Если будет принято решение о вводе миротворцев на Украину, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут попытаться... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:20:00+03:00

2025-03-19T07:20:00+03:00

2025-03-19T07:36:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Если будет принято решение о вводе миротворцев на Украину, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут попытаться использовать военный контингент как провокацию в отношении России, заявил бывший военнослужащий армии США Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas."План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают", — считает Слебода.Эксперт сравнил гипотетическое присутствие европейских военных на украинской территории с "растяжкой". По его словам, в Париже и Лондоне рассчитывают на то, что если солдаты НАТО попадут под огонь, то это вынудит президента США Дональда Трампа вмешаться и, таким образом, мирный процесс сорвется. Несмотря на это, в Европе не располагают такими возможностями, добавил отставной военный."Стармер и Макрон отправят войска на Украину, но не на фронт. Они отправят их в Одессу, Львов, Киев, называя это силой обеспечения гарантий. Но у них нет никаких ресурсов для этого", — объяснил он.Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.Ранее Агентство Bloomberg сообщало, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров в начале марта заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как напомнил министр, в случае отправки подобного контингента западные страны не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти военные будут создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250318/voyska-2005641993.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005347390.html

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