https://ria.ru/20250319/sbu-2006002607.html

СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову

СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову - РИА Новости, 19.03.2025

СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову

СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому телеведущему, гендиректору первого общественного православного телеканала "Спас" Борису Корчевникову,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:09:00+03:00

2025-03-19T16:09:00+03:00

2025-03-19T16:10:00+03:00

россия

киев

борис корчевников

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому телеведущему, гендиректору первого общественного православного телеканала "Спас" Борису Корчевникову, Киев инкриминирует ему поддержку российской военной операции и посещение новых регионов России. В 2006-2007 годах Корчевников сыграл роль кадета Ильи Синицына в сериале "Кадетство". "СБУ заочно сообщила о подозрении бывшему "кадету" Борису Корчевникову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что Корчевников выступает в поддержку российской спецоперации, посещает новые регионы России. По данным СБУ, ему вменяются статьи "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"; "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации"; "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250123/sbu-1995136430.html

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, борис корчевников, служба безопасности украины