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СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову - РИА Новости, 19.03.2025
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16:09 19.03.2025 (обновлено: 16:10 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/sbu-2006002607.html
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову - РИА Новости, 19.03.2025
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову
СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому телеведущему, гендиректору первого общественного православного телеканала "Спас" Борису Корчевникову,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:09:00+03:00
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россия
киев
борис корчевников
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому телеведущему, гендиректору первого общественного православного телеканала "Спас" Борису Корчевникову, Киев инкриминирует ему поддержку российской военной операции и посещение новых регионов России. В 2006-2007 годах Корчевников сыграл роль кадета Ильи Синицына в сериале "Кадетство". "СБУ заочно сообщила о подозрении бывшему "кадету" Борису Корчевникову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что Корчевников выступает в поддержку российской спецоперации, посещает новые регионы России. По данным СБУ, ему вменяются статьи "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"; "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации"; "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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россия, киев, борис корчевников, служба безопасности украины
Россия, Киев, Борис Корчевников, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову

СБУ заочно предъявила обвинения гендиру "Спаса" Корчевникову в поддержке СВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому телеведущему, гендиректору первого общественного православного телеканала "Спас" Борису Корчевникову, Киев инкриминирует ему поддержку российской военной операции и посещение новых регионов России.
В 2006-2007 годах Корчевников сыграл роль кадета Ильи Синицына в сериале "Кадетство".
«
"СБУ заочно сообщила о подозрении бывшему "кадету" Борису Корчевникову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Отмечается, что Корчевников выступает в поддержку российской спецоперации, посещает новые регионы России. По данным СБУ, ему вменяются статьи "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"; "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации"; "Незаконное пересечение государственной границы Украины".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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23 января, 14:49
 
РоссияКиевБорис КорчевниковСлужба безопасности Украины
 
 
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