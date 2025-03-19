СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову
СБУ заочно предъявила обвинения гендиру "Спаса" Корчевникову в поддержке СВО
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому телеведущему, гендиректору первого общественного православного телеканала "Спас" Борису Корчевникову, Киев инкриминирует ему поддержку российской военной операции и посещение новых регионов России.
В 2006-2007 годах Корчевников сыграл роль кадета Ильи Синицына в сериале "Кадетство".
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"СБУ заочно сообщила о подозрении бывшему "кадету" Борису Корчевникову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Отмечается, что Корчевников выступает в поддержку российской спецоперации, посещает новые регионы России. По данным СБУ, ему вменяются статьи "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"; "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации"; "Незаконное пересечение государственной границы Украины".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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