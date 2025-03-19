https://ria.ru/20250319/sbermarketing-2005758932.html
Спецпроекты могут достигать 25 процентов в медиабюджетах
Спецпроекты могут достигать 25 процентов в медиабюджетах - РИА Новости, 19.03.2025
Спецпроекты могут достигать 25 процентов в медиабюджетах
На фоне перенасыщенности информационного поля компании все чаще выбирают спецпроекты в СМИ как эффективный инструмент коммуникации с потребителем, маркетинговые РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:00:00+03:00
2025-03-19T10:00:00+03:00
2025-03-19T10:00:00+03:00
технологии
сбер
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. На фоне перенасыщенности информационного поля компании все чаще выбирают спецпроекты в СМИ как эффективный инструмент коммуникации с потребителем, маркетинговые спецпроекты могут занимать до четверти корпоративных рекламных бюджетов, свидетельствуют результаты исследования "СберМаркетинга".Качественное исследование "СберМаркетинга" посвящено анализу рынка маркетинговых спецпроектов, выявлению ключевых трендов и определению наиболее эффективных подходов к коммуникациям. В его рамках эксперты опросили представителей 35 ведущих компаний.Результаты исследования показали, что в 2024 году доля маркетинговых спецпроектов в общих рекламных бюджетах опрошенных компаний составила от 5% до 25%. Эксперты также выявили основные факторы, способствующие росту потребности в спецпроектах. Это перенасыщенность традиционного инфополя, предсказуемый характер промоактивностей (скидки, акции, кешбэки), рост медиаинфляции, снижение телесмотрения и кластеризация трафика."В насыщенном информационном поле брендам важно находить новые способы выделиться и удерживать внимание аудитории. Мы видим, что в условиях роста популярности подписок без рекламы, изменения медиапотребления и общей медиаинфляции компании все чаще обращаются к спецпроектам как к инструменту, который позволяет эффективно коммуницировать и укреплять связь с потребителями, выстраивая релевантность. При этом, для повышения знания о бренде по-прежнему рационально использовать медийную рекламу, которая остается важной частью комплексной маркетинговой стратегии", — привели в "СберМаркетинге" слова руководителя управления интегрированных проектов и маркетинга влияния компании Алисы Кольминой.Исследование выявило, что специальные проекты особенно востребованы среди брендов, находящихся на этапе изменения траектории развития. Это включает процессы ребрендинга и репозиционирования, при которых стандартные рекламные форматы оказываются недостаточно эффективными. Кроме того, спецпроекты активно используют зрелые бренды для оживления интереса аудитории, а также активные и амбициозные бренды, которым необходимо быстро выйти за рамки стандартной конкуренции и изменить ландшафт своей категории.Участники исследования отметили, что специальные проекты помогают поддержать трансформацию бренда благодаря их кросс-медийности и мультиплатформенности, что делает их важным инструментом коммуникации."Сегодня специальные digital-проекты становятся все более значимым инструментом не только в PR и маркетинге, но и в решении HR-задач. Они позволяют компаниям привлекать лучших специалистов и укреплять репутацию работодателя через человеческие истории, демонстрирующие компанию как сплоченное сообщество профессионалов. В своих спецпроектах мы стараемся показать вклад каждого сотрудника в общее развитие бизнеса, рассказать об интересных деталях, которые не всегда видны со стороны. Именно такая коммуникация через повествование и вовлечение позволяет формировать правильный образ работодателя и решать задачи в преодолении кадрового дефицита и укреплении позиций бренда на рынке", — отметила руководитель отдела продаж спецпроектов медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лившиц."СберМаркетинг" также проанализировал отраслевые особенности использования спецпроектов. Для брендов категории продуктов питания ключевыми инструментами являются кулинарный энтертейнмент, сотрудничество с инфлюенсерами, челленджи, использование локальных традиций и актуальных трендов, таких как экологичность и здоровое питание.В автомобильной отрасли популярны проекты, связанные с тест-драйвами, автопутешествиями, брендированными цифровыми пространствами и партнерствами с каршеринговыми сервисами, а также интеграцией в классифайды и e-commerce.В фармсекторе специальные проекты помогают повышать осведомленность пациентов о заболеваниях через образовательные лонгриды и инфлюенс-маркетинг, а также поддерживать потребителей с помощью интерактивных форматов — игровых механик, квизов и подборок контента для релаксации.Участники исследования подчеркнули важность экосистемного подхода, который обеспечивает интеграцию всех этапов взаимодействия с потребителем. В частности, включение "последней мили" — момента совершения покупки — в структуру проекта значительно повышает его эффективность как с точки зрения коммуникации, так и продаж.Кроме того, важным аспектом является способность специальных проектов усиливать ценности бренда и укреплять его капитал (brand equity). Респонденты отметили, что площадки и механики, построенные на ключевых характеристиках бренда, способствуют достижению синергии с аудиторией и повышению лояльности.Комбинация имиджевых и перформанс задач, объединенных в рамках подхода брендформанс, большинством брендов рассматривается как эффективная стратегия, обеспечивающая двойной эффект: укрепление репутации бренда и рост продаж.
https://ria.ru/20250130/rating_hh2024-1994925060.html
https://ria.ru/20250316/markirovka-1896148209.html
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технологии, сбер
Спецпроекты могут достигать 25 процентов в медиабюджетах
"СберМаркетинг" провел исследование рынка маркетинговых спецпроектов в СМИ
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. На фоне перенасыщенности информационного поля компании все чаще выбирают спецпроекты в СМИ как эффективный инструмент коммуникации с потребителем, маркетинговые спецпроекты могут занимать до четверти корпоративных рекламных бюджетов, свидетельствуют результаты исследования "СберМаркетинга".
Качественное исследование "СберМаркетинга" посвящено анализу рынка маркетинговых спецпроектов, выявлению ключевых трендов и определению наиболее эффективных подходов к коммуникациям. В его рамках эксперты опросили представителей 35 ведущих компаний.
Результаты исследования показали, что в 2024 году доля маркетинговых спецпроектов в общих рекламных бюджетах опрошенных компаний составила от 5% до 25%. Эксперты также выявили основные факторы, способствующие росту потребности в спецпроектах. Это перенасыщенность традиционного инфополя, предсказуемый характер промоактивностей (скидки, акции, кешбэки), рост медиаинфляции, снижение телесмотрения и кластеризация трафика.
"В насыщенном информационном поле брендам важно находить новые способы выделиться и удерживать внимание аудитории. Мы видим, что в условиях роста популярности подписок без рекламы, изменения медиапотребления и общей медиаинфляции компании все чаще обращаются к спецпроектам как к инструменту, который позволяет эффективно коммуницировать и укреплять связь с потребителями, выстраивая релевантность. При этом, для повышения знания о бренде по-прежнему рационально использовать медийную рекламу, которая остается важной частью комплексной маркетинговой стратегии", — привели в "СберМаркетинге" слова руководителя управления интегрированных проектов и маркетинга влияния компании Алисы Кольминой.
Исследование выявило, что специальные проекты особенно востребованы среди брендов, находящихся на этапе изменения траектории развития. Это включает процессы ребрендинга и репозиционирования, при которых стандартные рекламные форматы оказываются недостаточно эффективными. Кроме того, спецпроекты активно используют зрелые бренды для оживления интереса аудитории, а также активные и амбициозные бренды, которым необходимо быстро выйти за рамки стандартной конкуренции и изменить ландшафт своей категории.
Участники исследования отметили, что специальные проекты помогают поддержать трансформацию бренда благодаря их кросс-медийности и мультиплатформенности, что делает их важным инструментом коммуникации.
"Сегодня специальные digital-проекты становятся все более значимым инструментом не только в PR и маркетинге, но и в решении HR-задач. Они позволяют компаниям привлекать лучших специалистов и укреплять репутацию работодателя через человеческие истории, демонстрирующие компанию как сплоченное сообщество профессионалов. В своих спецпроектах мы стараемся показать вклад каждого сотрудника в общее развитие бизнеса, рассказать об интересных деталях, которые не всегда видны со стороны. Именно такая коммуникация через повествование и вовлечение позволяет формировать правильный образ работодателя и решать задачи в преодолении кадрового дефицита и укреплении позиций бренда на рынке", — отметила руководитель отдела продаж спецпроектов медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лившиц.
"СберМаркетинг" также проанализировал отраслевые особенности использования спецпроектов. Для брендов категории продуктов питания ключевыми инструментами являются кулинарный энтертейнмент, сотрудничество с инфлюенсерами, челленджи, использование локальных традиций и актуальных трендов, таких как экологичность и здоровое питание.
В автомобильной отрасли популярны проекты, связанные с тест-драйвами, автопутешествиями, брендированными цифровыми пространствами и партнерствами с каршеринговыми сервисами, а также интеграцией в классифайды и e-commerce.
В фармсекторе специальные проекты помогают повышать осведомленность пациентов о заболеваниях через образовательные лонгриды и инфлюенс-маркетинг, а также поддерживать потребителей с помощью интерактивных форматов — игровых механик, квизов и подборок контента для релаксации.
Участники исследования подчеркнули важность экосистемного подхода, который обеспечивает интеграцию всех этапов взаимодействия с потребителем. В частности, включение "последней мили" — момента совершения покупки — в структуру проекта значительно повышает его эффективность как с точки зрения коммуникации, так и продаж.
Кроме того, важным аспектом является способность специальных проектов усиливать ценности бренда и укреплять его капитал (brand equity). Респонденты отметили, что площадки и механики, построенные на ключевых характеристиках бренда, способствуют достижению синергии с аудиторией и повышению лояльности.
Комбинация имиджевых и перформанс задач, объединенных в рамках подхода брендформанс, большинством брендов рассматривается как эффективная стратегия, обеспечивающая двойной эффект: укрепление репутации бренда и рост продаж.