https://ria.ru/20250319/samolet-2005871757.html

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности - РИА Новости, 19.03.2025

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

Самолет Embraer 170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) с 74 пассажирами в среду после взлета из аэропорта Новосибирска вынужден был вернуться из-за возникшей... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:09:00+03:00

2025-03-19T06:09:00+03:00

2025-03-19T06:09:00+03:00

происшествия

новосибирск

s7 airlines

западно-сибирская транспортная прокуратура

толмачево (аэропорт)

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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Самолет Embraer 170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) с 74 пассажирами в среду после взлета из аэропорта Новосибирска вынужден был вернуться из-за возникшей технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск-Братск воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Embraer 170) в связи с возникшей технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что посадка прошла в штатном режиме. "На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, разрешается вопрос о доставке их в пункт назначения", - сообщили в надзорном ведомстве. Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров.

https://ria.ru/20250315/neispravnost-2005167737.html

https://ria.ru/20250225/sheremetevo-2001502546.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт)