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Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности - РИА Новости, 19.03.2025
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06:09 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/samolet-2005871757.html
Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности
Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности - РИА Новости, 19.03.2025
Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности
Самолет Embraer 170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) с 74 пассажирами в среду после взлета из аэропорта Новосибирска вынужден был вернуться из-за возникшей... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:09:00+03:00
2025-03-19T06:09:00+03:00
происшествия
новосибирск
s7 airlines
западно-сибирская транспортная прокуратура
толмачево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Самолет Embraer 170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) с 74 пассажирами в среду после взлета из аэропорта Новосибирска вынужден был вернуться из-за возникшей технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск-Братск воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Embraer 170) в связи с возникшей технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что посадка прошла в штатном режиме. "На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, разрешается вопрос о доставке их в пункт назначения", - сообщили в надзорном ведомстве. Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров.
https://ria.ru/20250315/neispravnost-2005167737.html
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происшествия, новосибирск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт)
Происшествия, Новосибирск, S7 Airlines, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Толмачево (аэропорт)
Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

Самолет S7 с 74 пассажирами вернулся в Новосибирск из-за неисправности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в аэропорту
Пассажирский самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажирский самолет в аэропорту. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Самолет Embraer 170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) с 74 пассажирами в среду после взлета из аэропорта Новосибирска вынужден был вернуться из-за возникшей технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 7.00 (3.00 мск) в ходе выполнения рейса Новосибирск-Братск воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Embraer 170) в связи с возникшей технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении.
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В прокуратуре отметили, что посадка прошла в штатном режиме.
"На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, разрешается вопрос о доставке их в пункт назначения", - сообщили в надзорном ведомстве.
Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров.
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ПроисшествияНовосибирскS7 AirlinesЗападно-Сибирская транспортная прокуратураТолмачево (аэропорт)
 
 
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