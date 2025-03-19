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Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем - РИА Новости, 19.03.2025
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12:37 19.03.2025 (обновлено: 12:39 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/rybaki-2005935455.html
Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем
Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем - РИА Новости, 19.03.2025
Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем
Все 26 рыбаков эвакуированы с отколовшейся льдины в Ярославской области, спасательные работы завершены, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:37:00+03:00
2025-03-19T12:39:00+03:00
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Все 26 рыбаков эвакуированы с отколовшейся льдины в Ярославской области, спасательные работы завершены, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, в 11.20 мск среды поступило сообщение о том, что на реке Волга, в районе населенного пункта Свингино, в результате трещины в ледовом поле на льду остались ориентировочно около 20 рыбаков в 20 метрах от берега. Сообщалось об эвакуации 13 человек."По состоянию на 12.10, эвакуировано двумя суднами на воздушной подушке всего 26 человек. Работы завершены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250217/kaliningrad-1999943403.html
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
Спасатели эвакуировали рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем

Спасатели эвакуировали всех 26 рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Все 26 рыбаков эвакуированы с отколовшейся льдины в Ярославской области, спасательные работы завершены, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, в 11.20 мск среды поступило сообщение о том, что на реке Волга, в районе населенного пункта Свингино, в результате трещины в ледовом поле на льду остались ориентировочно около 20 рыбаков в 20 метрах от берега. Сообщалось об эвакуации 13 человек.
"По состоянию на 12.10, эвакуировано двумя суднами на воздушной подушке всего 26 человек. Работы завершены", - говорится в сообщении.
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