https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html
РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo
РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo - РИА Новости, 19.03.2025
РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo
Российские компании под национальным брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) впервые приняли участие в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:41:00+03:00
2025-03-19T13:41:00+03:00
2025-03-19T13:41:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
россия
индия
нью-дели
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские компании под национальным брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) впервые приняли участие в крупнейшей индийской выставке технологий Smart Cities India Expo 2025, сообщает центр."14 компаний при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) впервые участвуют под национальным брендом "Сделано в России" в крупнейшей индийской выставке технологий Smart Cities India Expo 2025. Мероприятие проходит с 19 по 21 марта в Нью-Дели. Выставка собрала более 1200 участников и 350 стартапов, которые представляют свои передовые решения, формирующие будущее городских ландшафтов", - говорится в сообщении.На стенде Made in Russia российские компании демонстрируют широкий спектр решений для умных городов, включая зарядные станции, системы очистки воды, энергетические технологии, решения для обслуживания транспорта и программное обеспечение. Участники выставки представляют такие регионы России, как Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, а также Московская, Томская, Ульяновская и Новосибирская области.Для участников национальной экспозиции РЭЦ запланировал 150 b2b-встреч с потенциальными партнерами из Индии, что предоставит компаниям дополнительные возможности для налаживания деловых контактов и заключения выгодных соглашений.В РЭЦ подчеркивают, что рынок Индии имеет значительный потенциал для российских компаний. По итогам 2024 года Индия стала одним из ключевых торговых партнеров России. Страна заинтересована в реализации совместных высокотехнологичных проектов в таких сферах, как городская инфраструктура, атомная энергетика и фармацевтика.Отметим, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу компенсируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе. График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250319/uslugi-2005908914.html
https://ria.ru/20250318/eksport-2005796127.html
https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, индия, нью-дели, в мире
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Индия, Нью-Дели, В мире
РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo
РЭЦ впервые поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские компании под национальным брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) впервые приняли участие в крупнейшей индийской выставке технологий Smart Cities India Expo 2025, сообщает центр.
"14 компаний при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ
, Группа ВЭБ.РФ) впервые участвуют под национальным брендом "Сделано в России" в крупнейшей индийской выставке технологий Smart Cities India Expo 2025. Мероприятие проходит с 19 по 21 марта в Нью-Дели. Выставка собрала более 1200 участников и 350 стартапов, которые представляют свои передовые решения, формирующие будущее городских ландшафтов", - говорится в сообщении.
На стенде Made in Russia российские компании демонстрируют широкий спектр решений для умных городов, включая зарядные станции, системы очистки воды, энергетические технологии, решения для обслуживания транспорта и программное обеспечение. Участники выставки представляют такие регионы России, как Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, а также Московская, Томская, Ульяновская и Новосибирская области.
Для участников национальной экспозиции РЭЦ запланировал 150 b2b-встреч с потенциальными партнерами из Индии, что предоставит компаниям дополнительные возможности для налаживания деловых контактов и заключения выгодных соглашений.
В РЭЦ подчеркивают, что рынок Индии имеет значительный потенциал для российских компаний. По итогам 2024 года Индия стала одним из ключевых торговых партнеров России. Страна заинтересована в реализации совместных высокотехнологичных проектов в таких сферах, как городская инфраструктура, атомная энергетика и фармацевтика.
Отметим, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу компенсируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе. График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".