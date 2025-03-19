https://ria.ru/20250319/rets-2005955380.html

РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo

РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo - РИА Новости, 19.03.2025

РЭЦ поддержит российские компании на выставке Smart Cities India Expo

Российские компании под национальным брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) впервые приняли участие в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:41:00+03:00

2025-03-19T13:41:00+03:00

2025-03-19T13:41:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

индия

нью-дели

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187578_0:239:3214:2047_1920x0_80_0_0_9c3e2274b975a8b5c236251c299a1536.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские компании под национальным брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) впервые приняли участие в крупнейшей индийской выставке технологий Smart Cities India Expo 2025, сообщает центр."14 компаний при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) впервые участвуют под национальным брендом "Сделано в России" в крупнейшей индийской выставке технологий Smart Cities India Expo 2025. Мероприятие проходит с 19 по 21 марта в Нью-Дели. Выставка собрала более 1200 участников и 350 стартапов, которые представляют свои передовые решения, формирующие будущее городских ландшафтов", - говорится в сообщении.На стенде Made in Russia российские компании демонстрируют широкий спектр решений для умных городов, включая зарядные станции, системы очистки воды, энергетические технологии, решения для обслуживания транспорта и программное обеспечение. Участники выставки представляют такие регионы России, как Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, а также Московская, Томская, Ульяновская и Новосибирская области.Для участников национальной экспозиции РЭЦ запланировал 150 b2b-встреч с потенциальными партнерами из Индии, что предоставит компаниям дополнительные возможности для налаживания деловых контактов и заключения выгодных соглашений.В РЭЦ подчеркивают, что рынок Индии имеет значительный потенциал для российских компаний. По итогам 2024 года Индия стала одним из ключевых торговых партнеров России. Страна заинтересована в реализации совместных высокотехнологичных проектов в таких сферах, как городская инфраструктура, атомная энергетика и фармацевтика.Отметим, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу компенсируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе. График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250319/uslugi-2005908914.html

https://ria.ru/20250318/eksport-2005796127.html

https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html

россия

индия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, индия, нью-дели, в мире