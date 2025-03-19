https://ria.ru/20250319/razgovor-2006062601.html

Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским

Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025

Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:05:00+03:00

2025-03-19T20:05:00+03:00

2025-03-19T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник."Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что стало первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетних боевых действий", — говорится в публикации.Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева.В проведенном накануне вечером телефонном разговоре с президентом США Владимир Путин положительно отреагировал на идею взаимного отказа сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. ВС России после приказа Путина прекратили удары и сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области Украины.При этом лишь спустя несколько часов после этих переговоров ВСУ атаковали тремя дронами кубанскую нефтеперекачивающую станцию "Кавказская, которая ведет перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводы международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". Как отметили в Минобороны, этот намеренный шаг киевского режима был направлен на срыв мирных инициатив Трампа.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина