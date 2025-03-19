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Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025
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20:05 19.03.2025 (обновлено: 21:17 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/razgovor-2006062601.html
Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским
Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским - РИА Новости, 19.03.2025
Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским
Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:05:00+03:00
2025-03-19T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник."Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что стало первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетних боевых действий", — говорится в публикации.Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева.В проведенном накануне вечером телефонном разговоре с президентом США Владимир Путин положительно отреагировал на идею взаимного отказа сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. ВС России после приказа Путина прекратили удары и сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области Украины.При этом лишь спустя несколько часов после этих переговоров ВСУ атаковали тремя дронами кубанскую нефтеперекачивающую станцию "Кавказская, которая ведет перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводы международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". Как отметили в Минобороны, этот намеренный шаг киевского режима был направлен на срыв мирных инициатив Трампа.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина
Bloomberg раскрыло детали разговора Трампа с Зеленским

Bloomberg: Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что стало первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетних боевых действий", — говорится в публикации.
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Ранее хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева.
В проведенном накануне вечером телефонном разговоре с президентом США Владимир Путин положительно отреагировал на идею взаимного отказа сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. ВС России после приказа Путина прекратили удары и сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области Украины.
При этом лишь спустя несколько часов после этих переговоров ВСУ атаковали тремя дронами кубанскую нефтеперекачивающую станцию "Кавказская, которая ведет перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводы международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". Как отметили в Минобороны, этот намеренный шаг киевского режима был направлен на срыв мирных инициатив Трампа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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