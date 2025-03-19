https://ria.ru/20250319/razgovor-2006041947.html

"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии

"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии - РИА Новости, 19.03.2025

"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одной из причин серьезной обеспокоенности в Европе, пишет британская газета РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:33:00+03:00

2025-03-19T18:33:00+03:00

2025-03-19T19:41:00+03:00

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

россия

владимир путин

дональд трамп

украина

владимир зеленский

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одной из причин серьезной обеспокоенности в Европе, пишет британская газета The Independent."Исторический геополитический сдвиг, который знаменует собой телефонный разговор Трампа и Путина, выходит за рамки любого предыдущего улучшения отношений между двумя странами <…>. Все, что произошло с момента избрания Дональда Трампа в ноябре прошлого года — от ссоры в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским до потепления отношений между США и Россией, — является лишь подтверждением наихудших опасений Европы", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что у российского лидера и его американского коллеги сходятся взгляды на многие вопросы. Так, например, оба президента стремятся урегулировать конфликт на Украине и наладить отношения между Россией и США, указывается в статье.Во вторник вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, владимир путин, дональд трамп, украина, владимир зеленский, европа