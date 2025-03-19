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"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии - РИА Новости, 19.03.2025
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18:33 19.03.2025 (обновлено: 19:41 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/razgovor-2006041947.html
"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии
"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии - РИА Новости, 19.03.2025
"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одной из причин серьезной обеспокоенности в Европе, пишет британская газета РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:33:00+03:00
2025-03-19T19:41:00+03:00
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
россия
владимир путин
дональд трамп
украина
владимир зеленский
европа
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одной из причин серьезной обеспокоенности в Европе, пишет британская газета The Independent."Исторический геополитический сдвиг, который знаменует собой телефонный разговор Трампа и Путина, выходит за рамки любого предыдущего улучшения отношений между двумя странами &lt;…&gt;. Все, что произошло с момента избрания Дональда Трампа в ноябре прошлого года — от ссоры в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским до потепления отношений между США и Россией, — является лишь подтверждением наихудших опасений Европы", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что у российского лидера и его американского коллеги сходятся взгляды на многие вопросы. Так, например, оба президента стремятся урегулировать конфликт на Украине и наладить отношения между Россией и США, указывается в статье.Во вторник вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, владимир путин, дональд трамп, украина, владимир зеленский, европа
В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, Европа
"Выходит за рамки". Разговор Путина и Трампа вызвал панику в Британии

Independent: разговор Путина и Трампа вызвал серьезную обеспокоенность в Европе

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал одной из причин серьезной обеспокоенности в Европе, пишет британская газета The Independent.
"Исторический геополитический сдвиг, который знаменует собой телефонный разговор Трампа и Путина, выходит за рамки любого предыдущего улучшения отношений между двумя странами <…>. Все, что произошло с момента избрания Дональда Трампа в ноябре прошлого года — от ссоры в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским до потепления отношений между США и Россией, — является лишь подтверждением наихудших опасений Европы", — говорится в публикации.
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Издание также отмечает, что у российского лидера и его американского коллеги сходятся взгляды на многие вопросы. Так, например, оба президента стремятся урегулировать конфликт на Украине и наладить отношения между Россией и США, указывается в статье.
Во вторник вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
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Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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