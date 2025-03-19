"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели испанского издания El Pais активно обсуждают разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
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"Тем временем цирк-шапито во главе с клоуном Зеленским и его труппой европейских карликов продолжает представление. Пока он требует больше оружия, серьезные парни из России и США садятся за стол переговоров", — написал Carlos Morales
"Путин уже победил. Ни Макрон, ни Стармер для него не авторитеты. А Бледного Короля Дональда он заставит смиренно принять любые условия", — указал Luis Fernando Crespo.
"Телевизионному комику осталось только сдаться и сложить оружие. Он пока этого не понимает. Но его время уже пришло", — отметил Pablo Clavell.
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"Существование Украины Трампа не интересует. Факт." — заметил Julio López.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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