Рейтинг@Mail.ru
"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/razgovor-2006013795.html
"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа
"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа
Читатели испанского издания El Pais активно обсуждают разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:59:00+03:00
2025-03-19T16:59:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели испанского издания El Pais активно обсуждают разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа."Тем временем цирк-шапито во главе с клоуном Зеленским и его труппой европейских карликов продолжает представление. Пока он требует больше оружия, серьезные парни из России и США садятся за стол переговоров", — написал Carlos Morales"Путин уже победил. Ни Макрон, ни Стармер для него не авторитеты. А Бледного Короля Дональда он заставит смиренно принять любые условия", — указал Luis Fernando Crespo."Телевизионному комику осталось только сдаться и сложить оружие. Он пока этого не понимает. Но его время уже пришло", — отметил Pablo Clavell."Существование Украины Трампа не интересует. Факт." — заметил Julio López.Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html
https://ria.ru/20250319/preduprezhdenie-2005932122.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)

"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели испанского издания El Pais активно обсуждают разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
«
"Тем временем цирк-шапито во главе с клоуном Зеленским и его труппой европейских карликов продолжает представление. Пока он требует больше оружия, серьезные парни из России и США садятся за стол переговоров", — написал Carlos Morales
Зеленский об ожидании телефонного звонка от Трампа - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На Западе заметили странное поведение Зеленского после звонка Трампа Путину
Вчера, 16:09
"Путин уже победил. Ни Макрон, ни Стармер для него не авторитеты. А Бледного Короля Дональда он заставит смиренно принять любые условия", — указал Luis Fernando Crespo.
"Телевизионному комику осталось только сдаться и сложить оружие. Он пока этого не понимает. Но его время уже пришло", — отметил Pablo Clavell.
«
"Существование Украины Трампа не интересует. Факт." — заметил Julio López.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа
Вчера, 12:14
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала