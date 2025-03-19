https://ria.ru/20250319/razgovor-2006013795.html

"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа

"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

"Уже победил". На Западе оценили разговор Путина и Трампа

Читатели испанского издания El Pais активно обсуждают разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:59:00+03:00

2025-03-19T16:59:00+03:00

2025-03-19T16:59:00+03:00

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сша

дональд трамп

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели испанского издания El Pais активно обсуждают разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа."Тем временем цирк-шапито во главе с клоуном Зеленским и его труппой европейских карликов продолжает представление. Пока он требует больше оружия, серьезные парни из России и США садятся за стол переговоров", — написал Carlos Morales"Путин уже победил. Ни Макрон, ни Стармер для него не авторитеты. А Бледного Короля Дональда он заставит смиренно принять любые условия", — указал Luis Fernando Crespo."Телевизионному комику осталось только сдаться и сложить оружие. Он пока этого не понимает. Но его время уже пришло", — отметил Pablo Clavell."Существование Украины Трампа не интересует. Факт." — заметил Julio López.Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html

https://ria.ru/20250319/preduprezhdenie-2005932122.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)