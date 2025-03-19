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"Задают тон". В Польше сделали заявление о Путине после разговора с Трампом
"Задают тон". В Польше сделали заявление о Путине после разговора с Трампом - РИА Новости, 19.03.2025
"Задают тон". В Польше сделали заявление о Путине после разговора с Трампом
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показали, что обе страны задают тон всему миру, пишет Onet со ссылкой на эксперта по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:18:00+03:00
2025-03-19T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показали, что обе страны задают тон всему миру, пишет Onet со ссылкой на эксперта по международным отношениям Витольда Сокалу."Россияне могут торжествовать. Путин сегодня показал им, что, как и во времена Союза, Москва и Вашингтон плечом к плечу задают тон всему остальному миру", — заявил он.Эксперт также отметил, что дела складываются не лучшим образом как и для Украины, так и для Европы, поскольку первые детали о разговоре лидеров двух стран стали поступать из России.Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250319/makgregor-2005886658.html
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россия, польша, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире, украина
Россия, Польша, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире, Украина
"Задают тон". В Польше сделали заявление о Путине после разговора с Трампом
Onet: разговор Путина и Трампа показал, что РФ и США снова задают тон всему миру