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Прокуратура обеспечит неотвратимость наказания за пытки в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
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14:33 19.03.2025 (обновлено: 14:34 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pytki-2005977613.html
Прокуратура обеспечит неотвратимость наказания за пытки в Курской области
Прокуратура обеспечит неотвратимость наказания за пытки в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
Прокуратура обеспечит неотвратимость наказания за пытки в Курской области
Генеральная прокуратура РФ обеспечит неотвратимость наказания для каждого, кто пытал и расстреливал мирных граждан в Курской области, заявил глава надзорного... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:33:00+03:00
2025-03-19T14:34:00+03:00
россия
курская область
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ обеспечит неотвратимость наказания для каждого, кто пытал и расстреливал мирных граждан в Курской области, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "В связи с вражеским вторжением на территорию страны ситуация в Курской области находится под моим личным контролем. Прокуроры следят за соблюдением гарантий на предоставление гражданам жилищных сертификатов, компенсационных выплат, других средств поддержки и гуманитарной помощи. В тесном взаимодействии с органами военного управления принимаются надзорные меры для повышения боеготовности подразделений, освобождающих нашу землю от врага. Разумеется, принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто пытал и расстреливал мирных граждан", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По его словам, прокуроры на системной основе выезжают в приграничные и новые регионы для оперативного содействия в преодолении социальных проблем и решении экономических задач. По их результатам Генпрокуратура информирует правительство об имеющихся потребностях с предложениями практических мер.
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россия, курская область, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Курская область, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура обеспечит неотвратимость наказания за пытки в Курской области

Генпрокуратура обеспечит неотвратимость наказания за расстрелы в Курской области

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ обеспечит неотвратимость наказания для каждого, кто пытал и расстреливал мирных граждан в Курской области, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"В связи с вражеским вторжением на территорию страны ситуация в Курской области находится под моим личным контролем. Прокуроры следят за соблюдением гарантий на предоставление гражданам жилищных сертификатов, компенсационных выплат, других средств поддержки и гуманитарной помощи. В тесном взаимодействии с органами военного управления принимаются надзорные меры для повышения боеготовности подразделений, освобождающих нашу землю от врага. Разумеется, принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто пытал и расстреливал мирных граждан", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
По его словам, прокуроры на системной основе выезжают в приграничные и новые регионы для оперативного содействия в преодолении социальных проблем и решении экономических задач. По их результатам Генпрокуратура информирует правительство об имеющихся потребностях с предложениями практических мер.
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РоссияКурская областьИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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