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Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних
Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних - РИА Новости, 19.03.2025
Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних
Общее число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в России остается высоким, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:34:00+03:00
2025-03-19T14:34:00+03:00
2025-03-19T14:34:00+03:00
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Общее число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в России остается высоким, заявил президент РФ Владимир Путин."Актуальной задачей прокуратуры остается борьба с криминалом. Здесь, как мы условились на прошлогодней коллегии, надо активнее внедрять систему дополнительных мер по профилактике преступности, в том числе и в молодежной среде. Несмотря на снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних, общее число таких правонарушений все еще довольно большое", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
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россия, владимир путин, происшествия
Россия, Владимир Путин, Происшествия
Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних
Путин: число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, остается высоким