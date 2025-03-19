https://ria.ru/20250319/putin-2005977750.html

Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних

Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних - РИА Новости, 19.03.2025

Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних

Общее число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в России остается высоким, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:34:00+03:00

2025-03-19T14:34:00+03:00

2025-03-19T14:34:00+03:00

россия

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Общее число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в России остается высоким, заявил президент РФ Владимир Путин."Актуальной задачей прокуратуры остается борьба с криминалом. Здесь, как мы условились на прошлогодней коллегии, надо активнее внедрять систему дополнительных мер по профилактике преступности, в том числе и в молодежной среде. Несмотря на снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних, общее число таких правонарушений все еще довольно большое", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20241015/sk-1978197921.html

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2025

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россия, владимир путин, происшествия