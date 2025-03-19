https://ria.ru/20250319/putin-2005975745.html
Путин призвал повысить защищенность предприятий от террористической угрозы
Путин призвал повысить защищенность предприятий от террористической угрозы - РИА Новости, 19.03.2025
Путин призвал повысить защищенность предприятий от террористической угрозы
Президент России Владимир Путин указал на необходимость повышения защищенности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры от террористической угрозы. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:27:00+03:00
2025-03-19T14:27:00+03:00
2025-03-19T14:40:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость повышения защищенности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры от террористической угрозы."Количество преступлений террористической направленности существенно возросло. Важно повысить защищенность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20241231/transport-1992149223.html
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владимир путин, россия
Путин призвал повысить защищенность предприятий от террористической угрозы
Путин указал на необходимость повышения защищенности транспортной инфраструктуры