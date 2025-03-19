https://ria.ru/20250319/putin-2005975067.html
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе - РИА Новости, 19.03.2025
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе
Президент России Владимир Путин призвал уменьшать административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, не забывая о защите прав потребителя РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:26:00+03:00
2025-03-19T14:26:00+03:00
2025-03-19T14:41:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уменьшать административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, не забывая о защите прав потребителя"Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса. При этом заботиться о защите, разумеется, прав потребителя. Это две стороны одной и той же медали", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20250318/biznes-2005781483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе
Путин призвал уменьшать административные барьеры, мешающие развитию бизнеса