Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 19.03.2025 (обновлено: 14:41 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005975067.html
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе - РИА Новости, 19.03.2025
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе
Президент России Владимир Путин призвал уменьшать административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, не забывая о защите прав потребителя РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:26:00+03:00
2025-03-19T14:41:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_0:79:3234:1898_1920x0_80_0_0_565bb2d9ba26e4df55ebfd1f3a205a35.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уменьшать административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, не забывая о защите прав потребителя"Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса. При этом заботиться о защите, разумеется, прав потребителя. Это две стороны одной и той же медали", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20250318/biznes-2005781483.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_207ea5b80652e369b8165729d0d66c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал уменьшать административные барьеры в бизнесе

Путин призвал уменьшать административные барьеры, мешающие развитию бизнеса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уменьшать административные барьеры, которые мешают развитию бизнеса, не забывая о защите прав потребителя
"Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса. При этом заботиться о защите, разумеется, прав потребителя. Это две стороны одной и той же медали", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на XXXIV Съезде РСПП - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Шохин рассказал, о чем Путин договорился на встрече с бизнесом
18 марта, 17:40
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала