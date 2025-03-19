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Путин поручил следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ - РИА Новости, 19.03.2025
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14:25 19.03.2025 (обновлено: 14:37 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005974592.html
Путин поручил следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ
Путин поручил следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ - РИА Новости, 19.03.2025
Путин поручил следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ и национальные проекты. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:25:00+03:00
2025-03-19T14:37:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
генеральная прокуратура рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ и национальные проекты."Столь же результативно нужно бороться с коррупцией, уделять повышенное внимание тому, как расходуются средства, направляемые на нацпроекты, гособоонзаказ и реализацию масштабных государственных и региональных программ развития. Уверен, что прокурорский корпус понимает весь уровень своей ответственности, историческую значимость стоящих перед нами задач и приложит максимум усилий для их четкого и эффективного выполнения", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20250305/putin-2003195377.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Генеральная прокуратура РФ, Россия, Владимир Путин
Путин поручил следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ

Путин поручил ГП следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ и национальные проекты.
"Столь же результативно нужно бороться с коррупцией, уделять повышенное внимание тому, как расходуются средства, направляемые на нацпроекты, гособоонзаказ и реализацию масштабных государственных и региональных программ развития. Уверен, что прокурорский корпус понимает весь уровень своей ответственности, историческую значимость стоящих перед нами задач и приложит максимум усилий для их четкого и эффективного выполнения", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа
5 марта, 13:55
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Генеральная прокуратура РФРоссияВладимир Путин
 
 
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