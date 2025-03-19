https://ria.ru/20250319/putin-2005974592.html

Путин поручил следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ

Путин поручил следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ - РИА Новости, 19.03.2025

Путин поручил следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ и национальные проекты. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:25:00+03:00

2025-03-19T14:25:00+03:00

2025-03-19T14:37:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

генеральная прокуратура рф

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ и национальные проекты."Столь же результативно нужно бороться с коррупцией, уделять повышенное внимание тому, как расходуются средства, направляемые на нацпроекты, гособоонзаказ и реализацию масштабных государственных и региональных программ развития. Уверен, что прокурорский корпус понимает весь уровень своей ответственности, историческую значимость стоящих перед нами задач и приложит максимум усилий для их четкого и эффективного выполнения", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20250305/putin-2003195377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин