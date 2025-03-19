https://ria.ru/20250319/putin-2005974333.html
Путин указал на необходимость системной работы природоохранной прокуратуры
Путин указал на необходимость системной работы природоохранной прокуратуры - РИА Новости, 19.03.2025
Путин указал на необходимость системной работы природоохранной прокуратуры
Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость системной работы природоохранной прокуратуры. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:24:00+03:00
2025-03-19T14:24:00+03:00
2025-03-19T14:35:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость системной работы природоохранной прокуратуры."Обращаю внимание, необходимо вести системную работу природоохранной прокуратуры совместно с другими контролирующими правоохранительными органами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии генеральной прокуратуры РФ.
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владимир путин, россия