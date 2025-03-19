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Путин: все совершившие преступления против мирного населения будут наказаны - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 19.03.2025 (обновлено: 14:32 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005973813.html
Путин: все совершившие преступления против мирного населения будут наказаны
Путин: все совершившие преступления против мирного населения будут наказаны - РИА Новости, 19.03.2025
Путин: все совершившие преступления против мирного населения будут наказаны
Все совершившие преступления против мирного населения в Курской области должны быть установлены и наказаны, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:22:00+03:00
2025-03-19T14:32:00+03:00
владимир путин
курская область
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все совершившие преступления против мирного населения в Курской области должны быть установлены и наказаны, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - сказал Путин, говоря на тему Курской области.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html
курская область
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владимир путин, курская область, россия
Владимир Путин, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия
Путин: все совершившие преступления против мирного населения будут наказаны

Путин: совершившие преступления против людей в Курской области будут наказаны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все совершившие преступления против мирного населения в Курской области должны быть установлены и наказаны, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
«
"Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - сказал Путин, говоря на тему Курской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКурская областьРоссия
 
 
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