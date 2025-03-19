https://ria.ru/20250319/putin-2005973401.html

Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море

Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море - РИА Новости, 19.03.2025

Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море

Разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким тяжелым последствиям приводит халатность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:22:00+03:00

2025-03-19T14:22:00+03:00

2025-03-19T14:32:00+03:00

черное море

владимир путин

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким тяжелым последствиям приводит халатность, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250319/vybrosy-2005933454.html

черное море

россия

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Варвара Скокшина

черное море, владимир путин, россия, происшествия