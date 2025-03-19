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Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море - РИА Новости, 19.03.2025
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14:22 19.03.2025 (обновлено: 14:32 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005973401.html
Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море
Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море - РИА Новости, 19.03.2025
Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море
Разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким тяжелым последствиям приводит халатность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:22:00+03:00
2025-03-19T14:32:00+03:00
черное море
владимир путин
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким тяжелым последствиям приводит халатность, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность", - сказал Путин.
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черное море, владимир путин, россия, происшествия
Черное море, Владимир Путин, Россия, Происшествия
Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море

Путин: разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к чему приводит халатность

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНаучный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе
Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким тяжелым последствиям приводит халатность, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность", - сказал Путин.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута
Вчера, 12:19
 
Черное мореВладимир ПутинРоссияПроисшествия
 
 
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