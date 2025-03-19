https://ria.ru/20250319/putin-2005973401.html
Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море
Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море - РИА Новости, 19.03.2025
Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море
Разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким тяжелым последствиям приводит халатность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:22:00+03:00
2025-03-19T14:22:00+03:00
2025-03-19T14:32:00+03:00
черное море
владимир путин
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким тяжелым последствиям приводит халатность, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250319/vybrosy-2005933454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, владимир путин, россия, происшествия
Черное море, Владимир Путин, Россия, Происшествия
Путин прокомментировал разлив нефтепродуктов в Черном море
Путин: разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к чему приводит халатность