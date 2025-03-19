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ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 19.03.2025 (обновлено: 14:26 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005971767.html
ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин
ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин
Вооруженные силы РФ в последнее время совершили ряд стремительных и дерзких операций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:18:00+03:00
2025-03-19T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в последнее время совершили ряд стремительных и дерзких операций, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
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вооруженные силы рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин

Путин: ВС России совершили ряд стремительных и дерзких операций

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в последнее время совершили ряд стремительных и дерзких операций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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