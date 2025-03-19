https://ria.ru/20250319/putin-2005971767.html

ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин

ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2025

ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин

Вооруженные силы РФ в последнее время совершили ряд стремительных и дерзких операций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:18:00+03:00

2025-03-19T14:18:00+03:00

2025-03-19T14:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в последнее время совершили ряд стремительных и дерзких операций, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20250317/flow-2005498588.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, владимир путин