https://ria.ru/20250319/putin-2005971767.html
ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин
ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин
Вооруженные силы РФ в последнее время совершили ряд стремительных и дерзких операций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:18:00+03:00
2025-03-19T14:18:00+03:00
2025-03-19T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в последнее время совершили ряд стремительных и дерзких операций, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20250317/flow-2005498588.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a01c1455a39c912b5001578415140e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
ВС России совершили ряд стремительных операций, заявил Путин
Путин: ВС России совершили ряд стремительных и дерзких операций