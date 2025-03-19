https://ria.ru/20250319/putin-2005971662.html

Путин поручил расследовать злодеяния ВСУ в Курской области

Путин поручил расследовать злодеяния ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025

Путин поручил расследовать злодеяния ВСУ в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поручил органам прокуратуры, в том числе военным прокурорам, выявить, зафиксировать и расследовать злодеяния ВСУ в Курской области. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:18:00+03:00

2025-03-19T14:18:00+03:00

2025-03-19T14:35:00+03:00

вооруженные силы украины

безопасность

владимир путин

россия

курская область

суджа

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил органам прокуратуры, в том числе военным прокурорам, выявить, зафиксировать и расследовать злодеяния ВСУ в Курской области."Согласно законам Российской Федерации все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях - и в Судже, и в других населенных пунктах", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20250319/putin--2005974811.html

россия

курская область

суджа

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вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, россия, курская область, суджа