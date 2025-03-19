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Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах - РИА Новости, 19.03.2025
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14:17 19.03.2025 (обновлено: 14:27 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html
Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах
Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах - РИА Новости, 19.03.2025
Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах
Президент России Владимир Путин особо отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах РФ. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:17:00+03:00
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россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
донбасс
новороссия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах РФ."Особые слова признательности сотрудникам, которые работают на Донбассе и в Новороссии, а также в субъектах Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.Путин отметил, что сотрудники ведомства в непростой обстановке достойно и мужественно выполняют свой долг, помогают людям.
https://ria.ru/20250319/putin-2005969926.html
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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, донбасс, новороссия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия
Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах

Путин особо отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах РФ.
«
"Особые слова признательности сотрудникам, которые работают на Донбассе и в Новороссии, а также в субъектах Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Путин отметил, что сотрудники ведомства в непростой обстановке достойно и мужественно выполняют свой долг, помогают людям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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РоссияГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинДонбассНовороссия
 
 
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