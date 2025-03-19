https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html

Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах

Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах - РИА Новости, 19.03.2025

Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах

Президент России Владимир Путин особо отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах РФ. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:17:00+03:00

2025-03-19T14:17:00+03:00

2025-03-19T14:27:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

донбасс

новороссия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах РФ."Особые слова признательности сотрудникам, которые работают на Донбассе и в Новороссии, а также в субъектах Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.Путин отметил, что сотрудники ведомства в непростой обстановке достойно и мужественно выполняют свой долг, помогают людям.

https://ria.ru/20250319/putin-2005969926.html

россия

донбасс

новороссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, донбасс, новороссия