https://ria.ru/20250319/putin-2005969926.html
Путин оценил рост числа обращений в органы прокуратуры
Путин оценил рост числа обращений в органы прокуратуры - РИА Новости, 19.03.2025
Путин оценил рост числа обращений в органы прокуратуры
Количество обращений в органы прокуратуры в 2024 году выросло на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:15:00+03:00
2025-03-19T14:15:00+03:00
2025-03-19T14:24:00+03:00
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Количество обращений в органы прокуратуры в 2024 году выросло на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что за прошедший период прокурорами всех уровней проведена большая работа. Об этом говорят и цифры статистики. Так, количество обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры выросло на 10%", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Путин оценил рост числа обращений в органы прокуратуры
Путин заявил, что число обращений в органы прокуратуры выросло на 10 процентов