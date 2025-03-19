https://ria.ru/20250319/putin-2005969926.html

Путин оценил рост числа обращений в органы прокуратуры

Путин оценил рост числа обращений в органы прокуратуры - РИА Новости, 19.03.2025

Путин оценил рост числа обращений в органы прокуратуры

Количество обращений в органы прокуратуры в 2024 году выросло на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:15:00+03:00

2025-03-19T14:15:00+03:00

2025-03-19T14:24:00+03:00

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Количество обращений в органы прокуратуры в 2024 году выросло на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что за прошедший период прокурорами всех уровней проведена большая работа. Об этом говорят и цифры статистики. Так, количество обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры выросло на 10%", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф