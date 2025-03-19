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Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2025
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13:50 19.03.2025 (обновлено: 13:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005959874.html
Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков
Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:50:00+03:00
2025-03-19T13:55:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все это есть в арсенале у глав государств давно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит фраза из сообщения Кремля про то, что "президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам"?Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков

Песков: Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Все это есть в арсенале у глав государств давно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит фраза из сообщения Кремля про то, что "президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам"?
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа
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РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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