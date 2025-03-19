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Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков
Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:50:00+03:00
2025-03-19T13:50:00+03:00
2025-03-19T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все это есть в арсенале у глав государств давно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит фраза из сообщения Кремля про то, что "президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам"?Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
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Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи, заявил Песков
Песков: Путин и Трамп располагают всем арсеналом для прямой связи