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Путин в закрытом режиме пообщается с генпрокурором Красновым
Путин в закрытом режиме пообщается с генпрокурором Красновым - РИА Новости, 19.03.2025
Путин в закрытом режиме пообщается с генпрокурором Красновым
Президент России Владимир Путин в среду в закрытом режиме пообщается с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:42:00+03:00
2025-03-19T13:42:00+03:00
2025-03-19T13:42:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
игорь краснов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в закрытом режиме пообщается с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из открытой части его (Путина - ред.) рабочего графика будет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Традиционное ежегодное мероприятие, в котором президент выступает. Затем выступает генеральный прокурор, и президент делает ряд комментарием, как это бывает. Президент потом уже в закрытом режиме проведет общение с генеральным прокурором", - сказал Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, игорь краснов
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Игорь Краснов
Путин в закрытом режиме пообщается с генпрокурором Красновым
Песков: Путин в среду в закрытом режиме пообщается с генпрокурором Красновым