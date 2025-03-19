https://ria.ru/20250319/putin-2005955165.html
Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле
Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.03.2025
Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин заинтересован в использовании всего арсенала возможностей для контактов с президентом США Дональдом Трампом, аналогичная... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:41:00+03:00
2025-03-19T13:41:00+03:00
2025-03-19T13:41:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересован в использовании всего арсенала возможностей для контактов с президентом США Дональдом Трампом, аналогичная заинтересованность видна из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, президент Путин открыт к этому, заинтересован в этом, и мы видим взаимность со стороны главы американского государства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250319/starmer--2005948818.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле
Песков: Путин заинтересован в контактах с Трампом