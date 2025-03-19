https://ria.ru/20250319/putin-2005955165.html

Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле

Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.03.2025

Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в использовании всего арсенала возможностей для контактов с президентом США Дональдом Трампом, аналогичная... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:41:00+03:00

2025-03-19T13:41:00+03:00

2025-03-19T13:41:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересован в использовании всего арсенала возможностей для контактов с президентом США Дональдом Трампом, аналогичная заинтересованность видна из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, президент Путин открыт к этому, заинтересован в этом, и мы видим взаимность со стороны главы американского государства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250319/starmer--2005948818.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, в мире