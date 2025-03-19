https://ria.ru/20250319/putin--2005974811.html

Путин высказался о боевиках ВСУ, совершавших преступления в Курской области

Путин высказался о боевиках ВСУ, совершавших преступления в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025

Путин высказался о боевиках ВСУ, совершавших преступления в Курской области

Все совершившие преступления против мирного населения в Курской области должны быть установлены и наказаны, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:25:00+03:00

2025-03-19T14:25:00+03:00

2025-03-19T14:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все совершившие преступления против мирного населения в Курской области должны быть установлены и наказаны, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - сказал Путин, говоря на тему Курской области.

https://ria.ru/20250319/putin-2005973813.html

курская область

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2025

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курская область, вооруженные силы украины