https://ria.ru/20250319/putin--2005974811.html
Путин высказался о боевиках ВСУ, совершавших преступления в Курской области
Путин высказался о боевиках ВСУ, совершавших преступления в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
Путин высказался о боевиках ВСУ, совершавших преступления в Курской области
Все совершившие преступления против мирного населения в Курской области должны быть установлены и наказаны, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:25:00+03:00
2025-03-19T14:25:00+03:00
2025-03-19T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все совершившие преступления против мирного населения в Курской области должны быть установлены и наказаны, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - сказал Путин, говоря на тему Курской области.
https://ria.ru/20250319/putin-2005973813.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Путин высказался о боевиках ВСУ, совершавших преступления в Курской области
Путин назвал боевиков ВСУ, совершавших злодеяния в Курской области, карателями