https://ria.ru/20250319/putin--2005970098.html
Путин поблагодарил прокуроров за профессионализм и ответственность
Путин поблагодарил прокуроров за профессионализм и ответственность - РИА Новости, 19.03.2025
Путин поблагодарил прокуроров за профессионализм и ответственность
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуроров России за профессионализм и ответственность. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:16:00+03:00
2025-03-19T14:16:00+03:00
2025-03-19T14:28:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуроров России за профессионализм и ответственность."Отмечу, что во многих случаях именно благодаря вашему действенному вмешательству нарушенные права людей были восстановлены, а причиненный ущерб возмещен. Многое было сделано и по важнейшим направлениям защиты интересов государства и общества. Хочу поблагодарить российских прокуроров за профессионализм и ответственность, за такой подход к своим обязанностям", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин поблагодарил прокуроров за профессионализм и ответственность
Путин поблагодарил прокуроров России за профессионализм и ответственность