https://ria.ru/20250319/putin--2005970098.html

Путин поблагодарил прокуроров за профессионализм и ответственность

Путин поблагодарил прокуроров за профессионализм и ответственность - РИА Новости, 19.03.2025

Путин поблагодарил прокуроров за профессионализм и ответственность

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуроров России за профессионализм и ответственность. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:16:00+03:00

2025-03-19T14:16:00+03:00

2025-03-19T14:28:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуроров России за профессионализм и ответственность."Отмечу, что во многих случаях именно благодаря вашему действенному вмешательству нарушенные права людей были восстановлены, а причиненный ущерб возмещен. Многое было сделано и по важнейшим направлениям защиты интересов государства и общества. Хочу поблагодарить российских прокуроров за профессионализм и ответственность, за такой подход к своим обязанностям", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20250319/putin-2005974333.html

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2025

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россия, общество, владимир путин